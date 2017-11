Pénz

Nagy változás jöhet: máshogy kell majd fizetni a horvát tengerparton

Az euró bevezetéséről tartottak stratégiai fórumot a hét elején Zágrábban, ahol Andrej Plenkovic horvát kormányfő kijelentette, az euró bevezetése növeli hazája globális, politikai és gazdasági hitelességét, valamint eszközt jelent a gazdaság fejlesztéséhez. Horvátország 2020-ban csatlakozhat hazája az euro előszobájának tekinthető ERM-II zónához.



Bár nem kívánt találgatásokba bocsátkozni a dátumot illetően, de 2020-ban Horvátország tölti be az Európai Unió (EU) Tanácsának soros elnökségét, és ebben az évben csatlakozni akar az ERM-II európai átváltási mechanizmusához is, amely az euró bevezetésének előfeltétele.



„Nem igaz az, hogy európai árakat vezetünk be, miközben megtartjuk a horvát fizetéseket, ezeket a mítoszokat el fogjuk oszlatni” - hangsúlyozta a kormányfő.



A magyar euróbevezetéssel kapcsolatban már más a helyzet, nálunk közel-távol nincs szó a közös fizetőeszköz bevezetéséről.