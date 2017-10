Gazdaság

MNB: tudatosabbá váltak a magyar fogyasztók

Ismét fellendülőben van a hitelezés Magyarországon, a fogyasztók viszont egyre tudatosabban választanak, és a hitelfelvételre vonatkozó szabályok is visszafogják az eladósodást - mondta Binder István, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti szóvivője hétfőn az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.



A szóvivő szerint a fogyasztói tudatosságot jelzi az is, hogy nőtt a fix törlesztőrészletet fizetők aránya, jóllehet a teljes hiteldíj-mutató ilyen hiteleknél kicsit magasabb. Hozzátette, hogy a fix törlesztésnek - miként számos európai ország példája bizonyítja - nem kellene drágább hitelt jelentenie, így ezen a Magyarországon működő bankoknak érdemes volna változtatniuk.



Binder István szerint a válság évei alatt jelentős kereslet halmozódott föl, de a hitelezés szabályai ma sokkal világosabbak, mint akkor. Hozzátette, hogy az MNB adósságfékszabályai a jövedelmek függvényében behatárolják a felvehető hitelösszeget, emellett a jegybank honlapján elérhető hitel- és lízingválasztó program is segít a hitelfeltételek és a legfontosabb mutatók összehasonlításában.



Felhívta a figyelmet, a közelgő ünnepi szezon vásárlásainál mérlegelni kell, hogy hitelt kívánunk-e fölvenni vagy más megoldással - például előtakarékossággal vagy családi összefogással - is lehet-e fedezni a kiadásokat.