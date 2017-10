Közlekedés

Átadták az Etyektől Tarjánba vezető 40 kilométeres kerékpárutat

A 2 milliárd forintból megvalósult fejlesztés a Pannonia Szíve turisztikai régió első nagyberuházása, az Etyeki Gasztrosétány kialakításának első lépése. 2017.10.28 13:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Átadták az Etyektől Tarjánba vezető 40 kilométeres kerékpárutat, a 2 milliárd forintból megvalósult fejlesztés a Pannonia Szíve turisztikai régió első nagyberuházása, az Etyeki Gasztrosétány kialakításának első lépése.



Révész Máriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kiemelte: a most átadott szakasz része az országban zajló, eddig nem látott nagyságrendű kerékpárút-fejlesztésnek, az aktív pihenést szolgáló kormányzati csomagnak.



Megemlítette: szeretnék kerékpárúttal összekötni Budapestet a Balatonnal, ami a teljes Balaton kör megújításával 2019-re készülhet el, miként a Dunamenti kerékpárút északi szakasza is. Két szentendrei kerékpáros hidat is terveznek 2020-ra.



Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, az esztergomi térség országgyűlési képviselője az MTI-nek elmondta: a most felavatott kerékpárút végpontja Tarján, de ez nem végállomás, csak az Esztergomba vezető kerékpárút része lesz, amikor az megépül. E szakaszon már zajlik az útvonal és az állomáshelyek kijelölése.



"Amint elértük Esztergomot, akkor már rá tudunk csatlakozni az EuroVelora is (Európai Kerékpárút Hálózat), amely Bécs és Budapest között teszi lehetővé a kerékpáros összeköttetést - tette hozzá Völner Pál.



Az ünnepség után kerékpáros bejárással vették át a résztvevők az új útvonalat.