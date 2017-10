Foglalkoztatás

Tovább csökkent a dolgozói elkötelezettség egy felmérés szerint

A kevesebb mint 3 hónapja a cégnél dolgozók 71 százaléka elkötelezett, 3-5 év múlva már csak kicsivel több mint 50 százalék az arányuk. 2017.10.28 04:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Magyarországon az előző évhez hasonlóan idén is csökkent a dolgozói elkötelezettség, ugyanakkor a munkavállalók magabiztosabbá váltak az Aon Hewitt Legjobb Munkahely Program dolgozói elkötelezettséget vizsgáló kutatása szerint, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Az Aon Hewitt humánerőforrás-tanácsadó vállalat felmérésében 95 cég közel 50 ezer munkavállalója vett részt és a vállalat a válaszok alapján idén 17. alkalommal állította össze a Legjobb Munkahelyek listáját.



A közlemény szerint egy átlagos magyar vállalatnál a dolgozók 60 százaléka elkötelezett, ez az arány 1 százalékpontos csökkenést jelez az egy évvel korábbi adathoz képest. Ők azok a munkavállalók, akik szívesen ajánlják a munkahelyüket másoknak, nem terveznek állást változtatni és elváráson felül teljesítenek.



A kutatás eredményei arra is rámutattak, hogy a cégnél eltöltött idővel csökken az elkötelezettség, a kevesebb mint 3 hónapja a cégnél dolgozók 71 százaléka elkötelezett, 3-5 év múlva már csak kicsivel több mint 50 százalék az arányuk.



Az Aon Legjobb Munkahely Díjat idén elnyert vállalatok a gyógyszeripar és a kereskedelem mellett az IT, a termelés és a pénzügyi szolgáltatás területén működnek, a díjazottak kétharmada 250 munkavállalónál kevesebbet foglalkoztató kis- és középvállalat (kkv).



A közlemény szerint a díjátadó ünnepségen Simon Attila István, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára kifejtette: a vállalatoknak oda kell figyelniük azokra az értékekre, amelyeket a kormány is magáénak vall, így egyebek mellett az etikus és felelős üzleti magatartásra és a társadalmi felelősségvállalásra.



Az idei díjazottak a 250 munkavállalónál kevesebbet foglalkoztató kategóriában az AbbVie Gyógyszerkereskedelmi Kft., az ARM Hungary, a Dél-100 Kft., a Faulhaber Motors Hungaria Kft., a Fétis Kft., valamint a Gránit Pólus Csoport, a Hilti Hungária Kft., a HRP Europe Kft., MKB-Euroleasing, az MKB csoport tagja és a PepsiCo Magyarország (FÁÜ Zrt.).



A 250 és 1000 dolgozót alkalmazó cégek közül díjazták a B.Braun Avitum Hungary Zrt.-t, a EuroFamily-t, a GlaxoSmithKline Biologicals Kft.-t és a JYSK Kft.-t.



Az ezer munkavállalónál többet foglalkoztató cégek közül a Legjobb Munkahely díját a Decathlon Magyarország kapta.