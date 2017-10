Fejlesztés

Átalakították az egri Tesco-t

A veszprémi után az egri Tesco is átalakult, a munkák 12 ezer négyzetmétert érintettek. A megújult üzleten belül két, nagy kiterjedésű bérüzlet kapott helyet. 2017.10.24 14:00 ma.hu

Tavaly ősszel ért véget az első, felújítással egybekötött átalakítás a Tesco veszprémi hipermarketjében, most pedig Egerben, a Rákóczi úti hipermarketben végeznek építési-, gépész-, villanyszerelési munkákat a bérlemények kialakítása során, számolt be a változásokról a generálkivitelezéssel megbízott Grabarics Építőipari Kft. ügyvezetője.



Karacs László hozzátette: a földszinti átalakítások összesen 12 ezer négyzetmétert érintettek. A jelenlegi Tesco eladótérből egy jelentős terület új, önálló bérüzletté alakult, míg a korábbi eladótér, üzletsor és kiszolgáló területek átalakításával egy szintén új, valamivel kisebb másik bérüzlet is elkészült. Mindezen munkáknak köszönhetően nemcsak szebb lett az áruház kívül és belül, de a vásárlók is kényelmesebben vásárolhatnak.