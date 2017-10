Élelmiszerbiztonság

Megújult a Nébih debreceni laboratóriuma

Megújult a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) debreceni laboratóriuma, a labor új, fokozott biológiai biztonságot is kielégítő, molekuláris biológiai részlegét mintegy 110 millió forintból alakították ki - közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára szerdán a helyszínen.



Zsigó Róbert a laboratórium vizsgálati bemutatóval egybekötött bejárásakor elmondta: a minta beérkezésétől a vizsgálati eredmény kinyomtatásáig mintegy öt óra telik el, ami európai viszonylatban is kiemelkedő eredménynek számít.



A megújult debreceni laboratórium a legnagyobb kockázatúnak ítélt ukrán és román határ melletti területekről beérkező minták esetében 24-36 órára rövidíti le a vaddisznó kilövése, vagy az elhullott állat megtalálása és a vizsgálati eredmény kiadása közti időt, ami remélhetőleg az elkövetkező időszakban is biztosítja a betegségek feltartóztatását hazánk határainál - ismertette.



Az államtitkár elmondta, hogy a Nébih Magyarországon egyedülálló, komplex laboratóriumi hálózattal rendelkezik, amit folyamatosan fejlesztenek. Az élelmiszerfelügyeleti díj 10 százalékát kötelezően fejlesztésre fordítják, ami az épületek korszerűsítése mellett a legmodernebb műszerek beszerzését is lehetővé teszi.



Oravecz Márton, a Nébih elnöke az MTI érdeklődésére elmondta: Debrecen mellett Budapesten és Kaposváron működtetnek állategészségügyi diagnosztikai laboratóriumot.



Abonyi Tamás, a Nébih állategészségügyi diagnosztikai igazgatóságának vezetője hozzátette: laboratóriumaikban 2016-ben összesen 65 ezer vizsgálati megrendelést iktattak, ebből 19 ezret Debrecenben.



Ez csaknem egymillió minta vizsgálatát jelentette. Debrecenben mintegy 250 ezer mintából 500-550 ezer vizsgálati eredmény született tavaly - mondta el a szakember az MTI érdeklődésére.