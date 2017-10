Éhezés

Az EU könnyítené az élelmiszeradományozás lehetőségeit

Könnyítene az élelmiszer-adományozás szabályain az Európai Unió, ezzel is erősítve az élelmiszerhulladék keletkezése elleni fellépést - közölte az uniós bizottság hétfőn.



Ismertették, az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint a világon előállított élelmiszerek körülbelül egyharmada kárba vész vagy kidobják. Az uniós lakosság közel egynegyedét - mintegy 119,1 millió embert - szegénység vagy társadalmi kirekesztettség fenyeget, és közel 42,5 millió ember kétnaponta sem engedhetett meg magának minőségi étkezést. A becslések szerint ugyanakkor évente mintegy 88 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik az unióban, aminek becsült járulékos költsége 143 milliárd euró.



Noha az élelmiszer-felesleg újraelosztása egyre gyakoribb, az élelmiszergyártók és élelmiszer-kiskereskedők pedig hajlandóak a feleslegüket úgynevezett élelmiszerbankoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozni, az újra elosztott élelmiszer mennyisége még így is csupán kis töredéke - 6,1 millió embernek 535 ezer tonna élelmiszert osztottak ki tavaly - az ehető élelmiszer-felesleg teljes uniós mennyiségének.



Az iránymutatás célja az uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek pontosítása, valamint az élelmiszer-újraelosztást a jelenlegi uniós keretszabályozásban akadályozó korlátok felszámolásának segítése. Ezen belül az iránymutatás megpróbálja elősegíteni, hogy az élelmiszer-felesleget biztosítók és átvevők megfeleljenek az uniós szabályozásban rögzített - élelmiszer-biztonságra, élelmiszer-higiéniára, nyomonkövethetőségre, áfaszabályozásra vonatkozó - követelményeknek, és támogatja az élelmiszer-újraelosztására vonatkozó uniós szabályok közös értelmezését a tagállamok szabályozó hatóságai részéről.



Az elfogadott iránymutatások remények szerint nem csupán az élelmiszeripar és a jótékonysági szervezetek leginkább szükséget szenvedők iránt kifejtett tevékenységét segíti, hanem példamutatóvá válik a nemzeti hatóságok és a gazdasági szereplők számára is, amely az élelmiszer-adományozás szabályozásának nemzeti hatáskörű megkönnyítését szolgálhatja unió-szerte - közölte az uniós bizottság.