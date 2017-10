Turizmus

Átadták a 190 millió forintból épült pazsagi turistaházat

Fazekas Sándor közölte: a magyar erdő olyan érték és kincs, amelyet nemcsak őrizni kell, hanem meg is mutatni a magyar embereknek.



Jung László, az Egererdő Erdészeti Zrt. vezérigazgatója ismertette, hogy a cég 72 ezer hektár állami vagyon kezeléséért felelős, és feladataik közé tartozik a gazdálkodás és a védelem mellett a közjóléti tevékenység is. Ezek között említette túraútvonalak, arborétumok létesítését és fenntartását, nyílt napok szervezését, szálláshelyek felújítását és újak kialakítását.



A 190 millió forintból, önerőből megépített pazsagi kulcsosház átadásával egy 2010-ben indult, 1,6 milliárd forintos közjóléti program zárásához érkeztek. Ez azonban nem a végállomás, mert a középtávú terveikben egy újabb, 1,8 milliárd forintos program szerepel - mondta a vezérigazgató.



Vasas Csaba, Bükkzsérc polgármestere arról beszélt, hogy a külterületükön álló turistaházzal falujuk gazdagodott. Jelezte azt is, hogy a kormányzatnak köszönhetően hamarosan megépül a Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút, a Bükk déli irányból így falujukon keresztül jól megközelíthető lesz.



A turistaház jellegzetessége, hogy egy erdőtömb belsejében, térerőmentes területen fekszik. Vízellátását forrás biztosítja, áramot áramfejlesztővel nyernek. A turistaház hat szobájában 22 vendég szállhat meg.