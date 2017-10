Kincs

Drágább lett a platinánál a palládium

A robbanómotorok katalizátoraiban használt nemesfémek közül a palládium ára 2001 óta most először haladja meg a platináét, amit alapvetően a benzinüzemű személygépkocsik iránti kereslet növekedése okoz - közölte Juhász Gergely, az árupiaci befektetésekkel foglalkozó Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója.



A benzinüzemű autók katalizátoraiba ugyanis a gyártók nagyobb arányban építenek be palládiumot, mint platinát, és a palládium iránti növekvő igények hajtották fel az árfolyamát.



Mind a két nemesfém fontos alapanyaga a robbanómotorok katalizátorainak, így mind a platinának, mind a palládiumnak fontos szerepe van a levegőminőség javításában. A palládium árfolyamára az hatott elsősorban, hogy világszerte szigorodnak a környezetvédelmi előírások és az autógyártók a dízelautókkal szemben teret nyerő benzin-meghajtású kocsikba inkább palládiumos katalizátort építenek be - magyarázta Juhász Gergely.



Míg a palládium unciája (1 uncia=31,1035 gramm) 930 dollár körül van a világpiacon, addig a platináé 915 dollár körüli, noha 2016 végén a palládium még 222 dollárral olcsóbb volt a platinánál.



A vezérigazgató elmondta: különösen a világ két legnagyobb autópiacán, az Egyesült Államokban és Kínában részesítik előnyben a benzinüzemű kocsikat gyártók a palládiumot a platinával szemben. A növekvő palládium-keresletet már 2016-ban sem fedezte a kínálat, emiatt 163 ezer unciás hiány alakult ki a piacon. Ez az egyensúlytalanság azonban piaci szakértők becslése szerint az idén akár több mint a tízszeresére, 1,8 millió unciára is nőhet.



A platina iránti igényeket a korábbinál kisebb autóipari felhasználás mellett a csökkenő kínai ékszerkereslet és az is mérsékelte, hogy a japánok kevesebbet vásárolnak belőle befektetési céllal - közölte a Conclude vezérigazgatója.



A palládium platinával szembeni előretörése a Volkswagen 2015-ös dízelbotránya óta szembetűnő - mutatott rá Juhász Gergely. Hozzátette, hogy mindkét nemesfém jövőbeni keresletére nagy hatással lehet az elektromos autók térnyerése. Ez a palládiumra fokozottan érvényes, mert annak 70 százalékát autóipari katalizátorgyártók használják fel, míg a platinánál ez az arány csak 40 százalék körüli.



