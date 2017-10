Katalán népszavazás

Menekülnek a cégek Katalóniából

Több vállalat, illetve pénzintézet után péntek este a harmadik legnagyobb spanyol bank, a Caixabank is bejelentette, hogy Barcelonából Valenciába teszi át székhelyét. 2017.10.07 13:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A spanyol kormány megkönnyítette az országban működő cégek székhelyének belföldi megváltoztatását - jelentette be a spanyol gazdasági miniszter a kabinet pénteki ülését követő sajtótájékoztatón Madridban.



Több vállalat, illetve pénzintézet után péntek este a harmadik legnagyobb spanyol bank, a Caixabank is bejelentette, hogy Barcelonából Valenciába teszi át székhelyét. A Gas Natural pedig azt közölte, Madridba költözteti székhelyét a katalán fővárosból.



Luis de Guindos spanyol gazdasági miniszter elmondta: a szombaton hatályba lépő rendelet értelmében a székhelyváltoztatáshoz nem lesz szükséges a részvényesi közgyűlés jóváhagyására, hanem azt az igazgatótanács döntése alapján is végre lehet hajtani.



Igaz ez azokra a cégekre is, amelyek alapszabályzata jelenleg előírja a közgyűlési szavazást. Ha továbbra is érvényben szeretnék tartani ezt a kitételt, akkor azt a jövőben újra, külön kell rögzíteniük az alapszabályban - tette hozzá.



A politikus hangsúlyozta: a rendeletet elfogadását több vállalat is kérte a spanyol kormánytól.



A központi vezetés egy nappal azután hozta meg ezt a döntést, hogy a Banco Sabadell, Spanyolország ötödik legnagyobb bankja bejelentette: áthelyezi székhelyét Barcelonából Alicante városba, mert így tudja garantálja a jogbiztonságot ügyfeleinek és részvényeseinek.

A világ 18 országában jelenlévő Banco Sabadell központja 136 év után költözik el Barcelonából.



A vasárnapi függetlenségi népszavazás óta több cég, például az Eurona Wireless távközlési szolgáltató vállalat és az Oryzon Genomics biotechnológiai cég is bejelentette: Madridba költözteti központját.



A Caixabank igazgatótanácsa péntek este közleményben tudatta: "az ügyfelek, a részvényesek és az alkalmazottak védelmében", valamint "a jog- és szabályozási biztonság megőrzésének érdekében" úgy döntött, hogy Barcelonából Valenciába helyezi át a bank székhelyét. A változás nem jár együtt az alkalmazottak áthelyezésével.



A cégek székhelyének áthelyezése Katalónia számára adóbevételek elvesztését jelenti, ilyen például a gazdasági tevékenységet terhelő adó, és a vagyonátruházási illeték.



A Gas Natural hasonló érvekkel indokolta döntését, hozzátéve, hogy az új székhelyet addig tartja fenn, míg meg nem oldódik a Katalónia sorsáról szóló vita.



A gáz- és energiaszolgáltatónak több mint 30 országban - elsősorban Latin-Amerikában -23 millió ügyfele van.



Katalóniában múlt vasárnap annak ellenére tartottak függetlenségi népszavazást, hogy azt a spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette. A katalán kormány pedig arra készül, hogy egyoldalúan kinyilvánítja a függetlenséget Spanyolországtól.



A cégek szerint a belpolitikai bizonytalanság negatív hatás gyakorol a helyi gazdaságra, amelynek időtartama ráadásul beláthatatlan, ezért a székhelyek áthelyezésével szeretnék elkerülni az esetleges veszteségeket.