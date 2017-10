Munkabeszüntetés

Sztrájk lesz az Auchannál is, ha nem adnak magasabb fizetést

Sztrájk lesz az Auchannál is, ha nem adnak magasabb fizetést a dolgozóknak - a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szerint. Az Auchan dolgozói 25%-os béremelést, és a dolgozókra nehezedő többletterhek, a létszámhiány enyhítését követelik. A francia nagyvállalat vezetése azt közölte, az elmúlt két évben átlagosan 24%-kal emelték a kereseteket, és most is a tárgyalásokban bíznak. Csaknem egy hónappal a munkabeszüntetés után, egyelőre a Tescónál sincs megállapodás, de cáfolták, hogy kivonulnának Magyarországról.