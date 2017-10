Biznisz

Dél-Afrika után Kína rendelkezik a legnagyobb kitermelhető aranykészlettel

Kína már tíz éve a világ legnagyobb aranytermelőjének számít és négy éve a legnagyobb vásárlója is a nemesfémnek. 2017.10.02 15:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Kína bizonyítottan kitermelhető aranykészletei 2016 végén 12,1 ezer tonnára rúgtak, ami a kitermelhető dél-afrikai készletek mögött a legnagyobb - jelentette be hétfőn sajtótájékoztatón Csang Jung-tao (Zhang Yongtao), a China Gold Association (CGA) alelnöke.



Tavaly 70 ezer tonnát tett ki a Kínában megkötött arany üzletek volumene, beleértve az árutőzsdei és a határidős piaci forgalmat, valamint a kereskedelmi bankok arany eladásait is. A CGA elnöke szerint az arany ügyletek volumene Kínában 2020-ra már meg fogja haladni a 100 ezer tonnát.



Kína már tíz éve a világ legnagyobb aranytermelőjének számít és négy éve a legnagyobb vásárlója is a nemesfémnek. Aranytermelését a jelenlegi évi 450 tonnáról 500 tonnára tervezi emelni 2020-ra Kína.



Az idei első fél évben Kína 207 tonna aranyat termelt, 9,8 százalékkal kevesebbet, mint időarányosan egy évvel korábban. Aranyvásárlásai ugyanakkor közel tíz százalékkal 545 tonnára emelkedtek.



Az idén júniusban Kína a "Statista" statisztikai portál nyilvántartása szerint 1842,6 ezer tonna aranytartalékkal rendelkezett, hatodikként a legnagyobb tartalékkal rendelkező országok rangsorában.