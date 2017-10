Érdekévdelem

Szemléletformálással és az Élelmiszerkönyv fejlesztésével a minőségi magyar péktermékek (el)ismertségéért

A tisztességtelen vállalkozások, köztük az albán pékségek is azzal bújnak ki az idén nyáron életbe lépett új beltartalmi és minőségi előírások alól, hogy más néven - például kenyér helyett buciként - forgalmazzák termékeiket.

A minőségi péktermékeket készítő magyar sütőipari cégek érdekében a fogyasztói tudatosság emelésére, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv további fejlesztésére van szükség – hangzott el a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Pékszövetség képviselői között tartott megbeszélésen.



A Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Pékszövetség képviselői egyeztetést tartottak az albán pékségekkel kapcsolatban a közelmúltban felmerült kérdésekről.



A megbeszélés résztvevői egyetértettek abban, hogy a probléma megoldását jelentősen segítheti a fogyasztói tudatosság emelése, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv további fejlesztése és ismertté tétele, mely a Kormány nemrég elfogadott 20 pontos akciótervének is két kiemelt sarokköve.



Véleményük szerint fel kell hívni a vásárlók figyelmét, hogy a tisztességtelen vállalkozások (köztük az albán pékségek is) azzal bújnak ki az idén nyáron életbe lépett új beltartalmi és minőségi előírások alól, hogy más néven (például kenyér helyett buciként) forgalmazzák termékeiket. Ezzel pedig nem csak versenyelőnybe kerülnek, hanem sok esetben a fogyasztókat is megtévesztik. Az egyeztetésen résztvevő szervezetek ezért a vásárlók tájékoztatását és a fogyasztói tudatosság növelését kulcsfontosságúnak tartják.