Itt a régen várt híd az etázs és a forgóállványos kemencék között

A két alapvető kemence típus előnyeit ötvözi a Wachtel újdonsága, amely mostantól Magyarországon is kapható, és lényeges változásokat hozhat a pékségek, sütőipari vállalatok kemencehasználatában. 2017.09.28 11:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Praktikus, mint egy forgóállványos, de olyan hatékony, mint egy etázs. Nagyjából ez az a leírás, amit a pékek többségétől hallhat az, aki az ideális kemencéről faggat egy szakembert.



A R-EVOLUTION névre hallgató termékcsalád hatékonysága nagyon magas, akár 90%, mivel a nagy, 2300 kg-os tömegnek köszönhetően a vetések közötti hőmérsékletcsökkenés a kemencében maximum 5-15 °C – ismertette a legfontosabb paramétereket a hazai importőr, a Kogép Kft. vezetője.



Kocsis Csaba hozzátette: az innovatív forgóállványos kemence különleges ICT kerámia technológiája belülről kifelé süti a terméket, így mindenből spórol. A rendszer a keringtetett forró levegőt (konvekciós) és sugárzó (radiatív) hőátadást kombinálja működése során. A sütőkamra teljes hátfalán elhelyezett nagy, 13 m² felületű, kerámiabevonatú hőcserélő és ennek speciális kerámiabevonata biztosítja ennek műszaki hátterét.

Mindennek az az eredménye, hogy a kemence még gyorsabban alakítja ki a pékáru szerkezetét és jobban növeli a térfogatát. Mivel gyorsabban alakul ki a termék szerkezete, ezáltal több nedvességet is tart meg. Ez nagyobb frissességet, kisebb térfogatcsökkenést és hosszabb eltarthatóságot eredményez" - foglalta össze a szakember.



Az egyedülálló sütési minőség ráadásul kedvező fogyasztással is jár. A kemence energiaszükséglete 30%-kal kevesebb, mint más, hagyományos eszközöknek.



Az egyenletes gőzmennyiségről és eloszlásról egy digitális, kaszkád vezérlő gondoskodik, a gőzlefúvatás (tipli) százalékosan állítható a sütési szakaszokban.



A vezérlés is 21. századi. A 9"-os, színes érintőképernyőn grafikus felületen állíthatunk minden paramétert, és előre beállíthatunk 1000 sütési programot, egyenként 10-10 sütési szakasszal. A kemencét az internetről is vezérelhetjük, de akár azt is előre be tudjuk állítani, hogy például hajnal 3-4 órára fűtsön fel.