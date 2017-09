NO GMO

Génmódosítás nélkül is előállíthatók ellenálló gyümölcsfajták

A biotechnológia fejlődésének köszönhetően génmódosítás nélkül is előállíthatók ellenálló gyümölcsfajták, a korábban ismeretlen kórokozók megjelenése miatt szükség is van új nemesítésekre - mondta Kasztovszky Zoltán, a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója pénteken az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.



A szakember kiemelte, hogy a növénybetegségek elleni védekezés jelentős költségeket okoz, ezért megéri rezisztens fajokat előállítani. Az évtizedekkel ezelőtt még ellenállónak számító fajok a mai betegségeknek sokszor már nem képesek ellenállni, de előfordul olyan is, hogy egy új gyümölcsfa nemesítéséhez régi tájfajtákat is felhasználnak - tette hozzá.



Az ellenállóság mellett a belföldi nemesítők számára az ízvilág is fontos szempont, mivel a magyar piacon nem lehet eladni az ízetlen gyümölcsöket, nyugaton viszont a szállíthatóságot vagy a polcállóságot tartják szem előtt - ismertette.



Kasztovszky Zoltán elmondta, hogy a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. Európa legnagyobb csonthéjas génbankját gondozza, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Kutatóközpont (NAIK) tulajdonában álló ültetvény csaknem 2500 tételt őriz. A telephelyen minden fajtából vagy változatból 4 példányt nevelnek, a nemesített fajták 30-40 év után kerülhetnek kereskedelmi forgalomba - tette hozzá. A szakember egy-egy új fajta nemesítésének költségeit körülbelül 150 millió forintra becsülte.



Az Érden őrzött példányok begyűjtése több évig tartott, a munkát azonban érdemes volna folytatni, mivel nemcsak az országban, de a határon túl is lehetnek begyűjtésre érdemes gyümölcsfajok - mondta az igazgató.