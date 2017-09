Beruházás

Letették a Mercedes-Benz gyár új képzési központjának alapkövét Kecskeméten

hirdetés

Letették a Mercedes-Benz gyár új képzési központjának alapkövét csütörtökön Kecskeméten, az intézmény elsősorban a duális képzésben részt vevő középiskolások és felsőoktatási hallgatók gyakorlatának helyszíne lesz. A több mint 3 milliárd forintos beruházást a magyar állam 622 millió forinttal támogatja.



Az autógyár közvetlen szomszédságában felépülő képzési központ alapkövének elhelyezésén Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elmondta: azzal, hogy a Mercedes-Benz gyár új oktatási központot, jövőre pedig új üzemet épít, kifejezi azt, hogy hosszú távon gondolkodik Kecskemétben, a régióban és Magyarországban is.



A Mercedes magyarországi termelésének alakulása, munkavállalóinak száma, az itt gyártott autótípusok és a jövőre vonatkozó tervek egy világcég és Magyarország közötti szoros együttműködésről szólnak - fogalmazott a miniszter.



Elmondása szerint ez kifejezi a német befektetőknek Magyarország és a magyar gazdaság fejlődésébe vetett bizalmát, a magyar kormány nagyrabecsülését és támogatását, valamint a magyar munkavállalók teljesítményének elismerését is.



A miniszter emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány évekkel ezelőtt meghozta a döntést, és megkezdte a magyar szakképzési rendszer átalakítását, hogy a fiatalokat gyakorlati tudáshoz és munkahelyhez segítse. A foglalkoztatás területén ugyanis már nem a munkanélküliség a legnagyobb gond, hanem a megfelelő végzettséggel és tudással rendelkező emberek számának az emelése - mutatott rá. Hozzátette: folyamatosan bővítik a duális képzési rendszert, amely lehetővé teszi a diákok számára a szükséges gyakorlati ismeretek megszerzését.



Varga Mihály ismertette: a magyar gazdaság egyik húzóágazata a járműipar, amelynek teljes kibocsátása az elmúlt évben 25 milliárd euró volt. Az iparág részesedése a feldolgozóipar kibocsátásából eléri a 28 százalékot, az exportból pedig a 20 százalékot, jelenleg 168 ezer ember foglalkoztat.



A kormány az ágazat sikeres működéséhez az iparfejlesztési programmal, az üzleti környezet folyamatos javításával, a beszállítói hálózat, valamint az oktatás fejlesztése révén kíván hozzájárulni. A járműipar továbbra is kitüntetett helyen szerepel az iparfejlesztési stratégiában - szögezte le a gazdasági miniszter.



Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere emlékeztetett arra, hogy a Heliport Ipari Park területén 2011-ben alakítotak ki egy diákokat és fiatalokat fogadó tanműhelyt, amely az új oktatási metodikát az országban elsőként teremtette meg. Jelenleg már több mint ezer diák tanul duális képzési rendszerben a térségben - emelte ki.



Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: a mostani ünnepségen nemcsak egy intézmény, egy épület, hanem a fiatalok jövőjének, karrierlehetőségének alapkövét is letették. Rámutatott, hogy a jövő generációjának kompetenciafejlesztése, gyakorlati képzése kulcskérdés a magyar munkaerőpiacon.

Elmondása szerint a gyár bővítése, illetve a második kecskeméti gyár megépítése szükségszerűvé teszi a Mercedes-Benz Academy Kecskemét megnyitását, amely a legkorszerűbb oktatási eszközöket biztosítja a következő tanévtől.



Az ügyvezető igazgató emlékeztetett arra, hogy a Mercedes-Benz kecskeméti gyára úttörő szerepet vállalt a duális képzési rendszer meghonosításában Magyarországon. Az idei tanévben összesen 175 tanuló kezdte meg tanulmányait a cég duális szakképzéseiben, míg a főiskolai szinten 40 hallgató - ismertette.



Ulrich Jäger, a Mercedes-Benz Compact Cars HR igazgatója elmondta: a Mercedes-Benz Academy Kecskemét modern oktatócsarnokában 2018 szeptemberétől mintegy 250 elsősorban duális képzésben résztvevő tanuló tölti majd gyakorlatát. Kiemelte: 2020-ig megháromszorozzák majd a szakmunkástanulóik számát, és minden újonnan felvett munkatársukat az új képzési központban oktatják majd, és készítik fel a jövő kihívásaira.



A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában több mint 190 ezer kompakt autó készült tavaly. A cég mintegy 4 ezer munkavállalót foglalkoztat jelenleg.



A Mercedes-Benz 2018-ban elkezdi megépíteni második gyárát Kecskeméten, 1 milliárd eurós beruházás keretében.