Gazdaság

13,1 százalékkal nőttek a bruttó átlagkeresetek júliusban

Júliusban a bruttó átlagkeresetek 13,1 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest. A keresetek növekedési üteme alig lassult a júniusi 14,4 százalék után, amiben szerepet játszott az egyszeri jutalmak és prémiumok összegének 28,7 százalékos emelkedése is - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).



A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete - a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél - 290 450 forint, a nettó kereset 193 ezer 149 forint volt a családi kedvezmény nélkül, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 200 900 forintra becsülhető - közölte a KSH.



A vállalkozásoknál 12,1 százalékos növekedés után 303 ezer forintot, míg a költségvetési szférában - a közfoglalkoztatottak nélkül - 11,6 százalékos növekedéssel, 307 ezer 625 forintot értek el a bruttó átlagkeresetek.



Az első hét hónapban a bruttó és a nettó keresetek egyaránt 12,6 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.



A júliusi 2,1 és az első héthavi 2,3 százalékos inflációval számolva a reálkeresetek júliusban 10,8 százalékkal, január-júliusban 10,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.



A növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 25 százalékos emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá az állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással - tette hozzá a KSH.



Az átlagosan 13,1 százalékos emelkedésen belül az iparban 12,6, az építőiparban 10,7 százalékkal nőttek a keresetek egy év alatt, és 307, illetve 227 ezer forintot értek el. A idegenforgalomban és vendéglátásban regisztrált 187 ezer forintos kereset 14,5 százalékkal emelkedett. Az ingatlanügyletek területén 18,0 százalékkal nőttek a keresetek, és 272 ezer forintot mutat a statisztika, a pénzügyi biztosítási szektorban pedig 559 ezer forintos volt a kereset az átlagosnál alacsonyabb, 7,5 százalékos növekedéssel is. A közigazgatás és védelem terén alkalmazottak 10,5 százalékos éves növekedéssel 338 ezer forintos bruttó átlagkeresetet könyvelhettek el, az egészségügyben 285 ezer, az oktatásban 295 ezer forint volt a bruttó átlagbér 22,0, illetve 8,0 százalékos növekedés eredményeként.



A nemzetgazdaságban alkalmazásban állók létszáma 27 ezerrel nőtt tavaly júliushoz viszonyítva, a közfoglalkoztatottak számának 45 ezres csökkenését figyelembe véve azonban a növekedés 72 ezret ért el. A közfoglalkoztatottak keresete 3,4 százalékkal haladta meg a tavaly júliusit.