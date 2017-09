Fipronil

Szennyezett tojás - Két feljelentést tett a Nébih

Több mint 280 tojás és tojástermék minta ellenőrzése során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a határérték feletti fipronil szennyezés miatt két esetben tett feljelentést - közölte az MTI érdeklődésére a Nébih csütörtökön.



A Nébih arról is tájékoztatott, hogy a jogsértő termékeket mindkét esetben kivonták a forgalomból.



A hivatal augusztus 4. óta folyamatosan vizsgálja a tojást és tojástermékeket, eddig több mint 280 tojás és tojástermék minta laboratóriumi vizsgálata során csaknem 230 tétel mérését zárták le a szakemberek.



A Nébih honlapja szerint határérték feletti mennyiségű fipronilt csütörtökön is mértek friss tojásban Magyarországon, előtte augusztus 31-én több tételben, szeptember 7-én és 12-én pedig Romániából származó fagyasztott tyúkokban mutattak ki.



A hatóság szeptember elején az Európai Unió gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül értesült arról, hogy határérték feletti fipronilt tartalmazott a Kastner Kft., a Koktélmánia Kft. és a RASPI Kft. által forgalmazott tojássárgája, az Eifix-Eiweiss márkájú és EIPRO Vermarktung GmbH által gyártott tojásfehérje, valamint a 24 darabos kiszerelésű De Banketgroep B.V. által gyártott Mini-waffel - olvasható a Nébih honlapján. Ezeket nyomon követik, illetve kivonták a forgalomból.



A fipronilt elsősorban növényvédő szerekben, valamint állatgyógyászati készítményekben alkalmazzák hatóanyagként. Rovarok és atkák ellen hatásos, azonban élelmiszer célú állatok esetében nem használható. Az elmúlt hetekben több európai uniós tagállamban is találtak fipronillal szennyezett tojást, tojásterméket.