Ökocentrum és szálloda épül Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn

A beruházáshoz szükséges területet az önkormányzat vásárolta meg 2015-ben, a fejlesztés várhatóan a következő főszezonra, azaz 2018 júniusára készül el.

Elkezdődött a Pangea Ökocentrum és Szálloda építése Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn. Az állatpark mellett háromszintes, 38 szobás hotelt, valamint oktató- és konferenciaközpontot hoznak létre 2018 júniusáig.



Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP), Nyíregyháza polgármestere az 1,643 milliárd forint értékű, teljes egészében a Modern városok programja keretében zajló beruházás keddi alapkőletételén azt mondta: a nyolcvanágyas hotel országosan is egyedi megjelenésű lesz.



Közölte, a jelenleg is működő Hotel Dzsungel állatkerti szálláshelyet "kinőtte" a vendégforgalom. A tizennyolc szobás, hatvan férőhelyes diákszálláson egy évre előre kell szobát foglalni, az oktatóbázisnak is tekintett hotelben évente háromezer gyermek és felnőtt vesz részt valamilyen állatkerti programon vagy foglalkozáson.



A több mint 2600 négyzetméter alapterületű új szállodában a szobák mellett egy konferencia- és oktatóközpontot hoznak létre tantermekkel és rekreációs helyiségekkel, illetve egy száz férőhelyes konferenciateremmel. A beruházáshoz szükséges területet az önkormányzat vásárolta meg 2015-ben, a fejlesztés várhatóan a következő főszezonra, azaz 2018 júniusára készül el - mondta a városvezető.



Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója az ünnepségen kiemelte: sajátos hangulata lesz az új szállodának, minden szoba más-más állatról lesz elnevezve, és a névhez alkalmazkodik majd a helyiség berendezése, kialakítása is.



A Pangea Ökocentrum és Szálloda része a Nyíregyházi Állatpark fejlesztését célzó, 6,7 milliárd forint összértékű programnak. Ennek keretében megújul például a világ legritkább és legveszélyeztetettebb állatfajának, a hópárducnak a kifutója és kibővítik a fókamedencét is.



A tervek szerint kiépítenek egy négy kilométer hosszú ökológiai tanösvényt, továbbá előkészítés alatt van az India-ház és egy Európában egyedülálló, 3 milliárd forintból megépülő, a jégkorszakot bemutató látványosság is. Utóbbi két beruházás 2018-ban, illetve 2019 végére készülhet el.