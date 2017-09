Gazdaság

Ezüstérmes a Magyar Pavilon az Asztanai Világkiállításon

Az EXPO mintegy 140 kiállítóját egy kilenctagú, független nemzetközi szakmai zsűri kétfordulós szemléje alapján értékelték, Magyarország a Theme Development kategóriában Svájc után nyerte el a második helyet. 2017.09.13 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kategóriájának második legjobbja volt az Asztanai Világkiállítás magyar pavilonja, vagyis nemcsak a látogatóközönség, hanem a szakmai zsűri is kiválónak értékelte a magyar kiállítást - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Nemzetközi Kiállítási Iroda (BIE) által odaítélt díjat értékelve.



A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) keddi MTI-nek küldött közleménye szerint a tárcavezető ismertette: az EXPO mintegy 140 kiállítóját egy kilenctagú, független nemzetközi szakmai zsűri kétfordulós szemléje alapján értékelték, Magyarország a Theme Development kategóriában Svájc után nyerte el a második helyet.



A hazai pavilon koncepciójának középpontjában a napenergia, és az ezt hatékonyan felhasználó növény szimbólumaként az Élet Fája állt, a látogatók e témakörben a legkülönfélébb formákban ismerkedhettek meg a legújabb magyar fejlesztésekkel - mondta el a tárcavezető hozzátéve, hogy a kiállítás egyúttal képet adott a magyar kultúra sokszínűségéről, a különleges értéket képviselő hagyományos termékekről és a magyar-kazah történelmi kapcsolatokról is.



Varga Mihály kiemelte: a magyar pavilon már a látogatószám alapján is jól teljesített, az elmúlt három hónapban ugyanis mintegy 300 ezren tekintették meg a magyar kiállítást, a mostani elismerés ugyanakkor azért is nagy jelentőségű, mert az év legnagyobb gazdasági világeseményén sikerült szakmai díjat elnyerni. Az idei eredményes szereplés és annak hasznos tapasztalatai a következő évek világkiállításain való sikeres részvételt is segíthetik - tette hozzá a nemzetgazdasági miniszter.