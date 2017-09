Turizmus

Már szeptemberre megdőlt a magyar turisták tavalyi rekordja Horvátországban

Alig nyolc hónap alatt több magyar turista járt Horvátországban és több vendégéjszakát töltött ott, mint tavaly egész évben. 2017.09.10 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Szeptember első hetében megdőlt a 2016-os rekord, alig nyolc hónap alatt több magyar turista járt Horvátországban és több vendégéjszakát töltött ott, mint tavaly egész évben - közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviseletének vezetője az MTI-vel.



A tavalyi adatokat felidézve Marin Skenderovic elmondta: 2016-ban mintegy 513 ezer magyar turista csaknem 2,753 millió vendégéjszakát töltött az adriai államban. A Horvátországban naprakész turisztikai adatokat biztosító eVisitor rendszer alapján szeptember 4-én már mindkét szám átlépte a múlt évi összesítések adatait.



Idén, péntekig már 521 ezernél is több magyar kereste fel az országot, és a turisták több mint 2,793 millió éjszakát töltöttek ott. Ez létszámban 11,9 százalékos, vendégéjszakában 10 százalékos növekedés a múlt év hasonló időszakával összevetve.



A horvát turisztikai szakember úgy látja: az évből még hátralévő csaknem négy hónap alatt a magyar vendégéjszakák száma elérheti a 3 milliót is. Az évek óta tartó, évente kétszámjegyű növekedést látva pedig jövőre akár a 600 ezret is megközelítheti a magyar turisták száma Horvátországban.



Marin Skenderovic elmondta azt is: a magyarok körében továbbra is a Kvarner régió a legkedveltebb célpont - ezt az utazók csaknem harmada választotta. Az Isztriai-félsziget a következő a rangsorban, majd Split és Zadar térsége következik, az ötödik helyen pedig Sibenik régiója áll. Az Isztrián és Split környékén egyszámjegyű a növekedés a magyar vendégek számában és a vendégéjszakákban, másutt 10 százalék feletti, egyedül Dubrovnikban csökkent némileg a magyarok száma és az ottani tartózkodásuk ideje.



Jelentős, csaknem 10 százalékos bővülést mutatnak mindezek mellett a magyar hajós turisták adatai is. Szeptember első hetéig az Adria horvátországi szakaszán 10,4 ezer magyar vendéget regisztráltak vitorlásokon vagy motoros hajókon, vízi járműveken összesen 59,3 ezer éjszakát töltöttek a Horvátországba érkező magyar turisták.