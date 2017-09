Munkabeszüntetés

Tesco-sztrájk: elégedett a szakszervezet

Sikeresnek és eredményesnek nevezték a Tesco dolgozók pénteken kezdődött országos sztrájkját a szakszervezeti vezetők, amely szerintük példaértékű összefogással valósult meg. 2017.09.10 08:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) közös sajtótájékoztatóján szombat este Budapesten Bubenkó Csaba a KDFSZ elnöke elmondta: országosan óriási a támogatottsága a munkabeszüntetésnek, mintegy 120 áruházban sztrájkolnak a munkavállalók szombat éjfélig. A dolgozók száma akik támogatták a kezdeményezést ezres nagyságrendű, a munkavállalók több mint 80 százaléka támogatta a sztrájkot. Pénteken egyértelműen látszott, hogy káosz alakult ki, szombaton a média tájékoztatások után kevesebb vásárló volt az áruházakban, és a fennakadás is kisebb volt. Ezzel az eredményességgel olyan hétfői munkanap következik majd, ahol a munkáltató azzal fog szembesülni, hogy a dolgozók többsége támogatja a követeléseiket - tette hozzá.



Bubenkó Csaba közölte, már egyeztettek arról is, hogy milyen lehetőségeik lesznek abban az esetben, ha a hétfői tárgyalások sem vezetnek eredményre. A dolgozók akkor is támogatják a sztrájk folytatását, hogy a sztrájk idejére nem jár jövedelem.



Karsai Zoltán, a KASZ sztrájkbizottságának elnöke azt mondta, hogy az eddigi tárgyalásokhoz képest hétfőtől más típusú tárgyalás kezdődik majd. Eddig a munkáltató azt gondolta, hogy a követelésekről a szakszervezetekkel kell tárgyalnia, mert azok általuk felvetett problémák. A pénteki és a szombati nap azonban bebizonyította, hogy ez a munkavállalók problémája, amit fel is vállalnak. Ők sem számítottak arra, ahogy a munkáltató sem, hogy ilyen tömegesen támogatják a sztrájkot a dolgozók - tette hozzá. Nem lehet többé azt mondani, hogy a szakszervezet által felnagyított nehézségekről van szó. A sztrájk eredményességét azt is mutatja szerinte, hogy volt olyan áruház, ahol pénteken még nem sztrájkoltak, de szombaton már igen. Viszont olyan áruház nem volt, ahol a pénteki sztrájkot követően szombaton ne folytatták volna a munkabeszüntetést.



A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete pénteken 16 órától 24 óráig sztrájkolt, szombatra pedig 10 órától 24 óráig hirdették meg a munkabeszüntetést. A szakszervezetek 25 százalékos béremelést követelnek és szeretnék elérni, hogy a legalacsonyabb béren foglalkoztatott munkavállalók fizetése is közelítse meg a bruttó 200 ezer forintot, a munkavállalói létszám pedig 15 százalékkal emelkedjen. Követelik továbbá az alvállalkozók által foglalkoztatott külső munkaerő létszámának 15 százalékos korlátját a teljes munkavállalói körön belül, valamint a Tesco költségvetéséből a munkaeszközökre fordítható összeg 30 százalékra emelését a jelenlegi 13 százalékról.



A Tescónak Magyarországon 206 üzlete van, ebből 112 hipermarket, és mintegy 20 ezer munkavállalót foglalkoztat.