Munkabeszüntetés

Tesco-sztrájk: összesen 18 áruház zárt be

A Tesco közleménye szerint az országban működő 206 áruházból jelenleg 188 van nyitva és 18-at azért zártak be, mert azokban "nem biztosított a vásárlók megfelelő színvonalú kiszolgálása".



Mint írták, nincs nyitva a balatonboglári, az ózdi, a paksi, a sátoraljaújhelyi, Székesfehérváron a Palota utcai, Győrön a Hunyadi utcai, a Hédervári utcai, a Lajta utcai és a Herman Ottó utcai, Szombathelyen a Gazdag Erzsi utcai, illetve Debrecenben a Szentgyörgyfalvi utcai áruházuk.



Zárva tart továbbá a fővárosban az Ady Endre utcai, az Andor utcai, a Bartók Béla utcai, a Fehérvári úti, a Hasadék utcai, a Vihar utcai és a Szent László utcai áruház - tették hozzá.



A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete pénteken 16 órától 24 óráig sztrájkolt, szombatra pedig 10 órától 24 óráig hirdették meg a munkabeszüntetést.



A szakszervezetek 25 százalékos béremelést követelnek és szeretnék elérni, hogy a legalacsonyabb béren foglalkoztatott munkavállalók fizetése is közelítse meg a bruttó 200 ezer forintot, a munkavállalói létszám pedig 15 százalékkal emelkedjen. Követelik továbbá az alvállalkozók által foglalkoztatott külső munkaerő létszámának 15 százalékos korlátját a teljes munkavállalói körön belül, valamint a Tesco költségvetéséből a munkaeszközökre fordítható összeg 30 százalékra emelését a jelenlegi 13 százalékról.



A munkáltató szerint pénteken a Tesco áruházak 10 százaléka zárt be a sztrájk miatt, a bezárt boltokkal együtt az áruházak 25 százalékában volt tapasztalható valamilyen fennakadás.



Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete Tesco alapszervezetének elnöke szombaton az MTI érdeklődésére azt mondta, hogy a pénteki munkabeszüntetés mértékéhez hasonló a szombati is, talán egy kicsivel többen vesznek részt benne. Ugyanakkor szombatra több diákmunkást állított be a Tesco, ezért Karsai Zoltán arra számít, hogy a kasszáknál gyorsabban haladhat a sor, mint pénteken.