Rózsaszín csokoládé és kék bor készül Svájcban

A Barry Callebaut egy évtized alatt fejlesztette ki a rubin kakaóbabot, amelyből a rózsaszínű csoki készül. A színesedő élelmiszeripari termékek egy másik példája a kék bor, amelyet júliustól forgalmaz start-up.

Az új élelmiszeripari trendnek megfelelően színesednek a termékek: egy zürichi csokoládégyártó cég egy évtized alatt kifejlesztett rózsaszín csokoládéval, egy genfi start-up vállalkozás pedig kék színű borral állt elő.



A vezető csokoládégyártó, Barry Callebaut egy évtized alatt fejlesztette ki a rubin kakaóbabot, amelyből a rózsaszínű csoki készül. A vállalat szerint a fehér csokoládé 80 évvel ezelőtti debütálása óta nem volt ekkora fordulat a csokoládégyártás történetében, ráadásul az új csokoládé színe természetesen rózsaszín, és íze is kellemesen friss gyümölcsös aromájú - számolt be róla egy svájci hírportál.



A Callebaut fejlesztési igazgatója, Peter Boone szerdán Sanghajban mutatta be az új terméket. Mint elmondta, a vásárlóknak még fél évet kell várniuk, amíg a rózsaszín csoki megjelenik a boltok kínálatában.



A színesedő élelmiszeripari termékek egy másik példája a kék bor, amelyet júliustól forgalmaz a Geneva Blau genfi start-up cég.



Thomas Heinimann, a vállalkozás társalapítója egy helyi lapnak elmondta: új imázst akartak adni a bornak, amelyet a fiatalok régi vágásúnak tartanak. A Genfi-tó kékségét utánozó bort fehér borszőlőfajtákból készítik, kék színét a szőlő természetes festékanyagával, valamint az E-133-as színstabilizáló adalékkal érik el.



"A bor színe természetes módon kék, mi csak intenzívebbé tesszük ezt a színt" - jelentette ki Heinimann.



A vállalkozás eredetileg helyi termelőktől akarta beszerezni a szőlőt, ám azok nem voltak oda az ötletért, ezért a borhoz szükséges szőlőt Spanyolországból szállítják.



A vásárlók már megbarátkoztak a kék borral, de a bárok és éttermek még idegenkednek a megrendelésétől.