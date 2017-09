Vegyipar

Környezetbarát klórüzem épül a BorsodChemben

hirdetés

Környezetbarát klórüzem épül a BorsodChem Zrt.-ben, a beruházás mintegy 100 millió euróba kerül, ehhez a kínai Wanhua Industrial Group Co. Ltd. tulajdonában lévő vegyipari társaságnak 79 millió euró hitelt biztosít a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. - az erről szóló megállapodást pénteken írták alá a cég székhelyén, Kazincbarcikán.



A hosszú lejáratú hitel segítségével megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően a legmodernebb technológiájú, környezetbarát klórüzem épülhet meg a BorsodChemben.



Az MFB-nek a hitel forrását az a 2017. május 13-án Pekingben megkötött nemzetközi hitelmegállapodás adja, amit az Egy övezet, egy út nemzetközi fórum alkalmából Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jelenlétében írt alá Bernáth Tamás, a bank elnök-vezérigazgatója és Vu Li-cse, a Kínai Fejlesztési Bank (CDB) vezérigazgatója.



A 79 millió eurós hitel az első lehívás abból az 1 milliárd euró összegű keretből, amelyet Kína biztosít Magyarországnak az itt megvalósuló, elsősorban kínai érdekeltségű projektek finanszírozására.



Kazincbarcikán Bernáth Tamás arról szólt, hogy az MFB-nek fontos az egyedi innovatív projektek támogatása, finanszírozása.



A beruházásnak köszönhetően egy környezettudatosabb, energiahatékonyabb és gazdaságosabb eljárás váltja fel a régit, így nemcsak egy modern membráncellás klórüzem épülhet meg, de összességében is eredményesebb lesz a cég.



Az új üzem nemcsak a vegyipari társaság valamennyi termékének alapanyagául szolgáló klórt biztosítja, de jelentős marónátron termelési kapacitást is jelent, amelyet exportálnak majd.



A kínai tulajdonos 2012 és 2016 között a kazincbarcikai társaságba 216 millió euró, mintegy 65,6 milliárd forint értékben fektetett be, a beruházások a környezetvédelemre, az energiahatékonyságra, a termelőkapacitások növelésére fókuszáltak.



A BorsodChem árbevétele 2016-ben 1,4 milliárd euró volt, ennek csaknem 70 százaléka exportból származott, a cég adózás utáni eredménye 115 millió euró tett ki. Ez több mint duplája volt a 2015. évben elért eredménynek.