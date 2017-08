USA

Trump egyszerűbb adórendszert és alacsonyabb adókat tervez

Egyszerűbb adórendszert és alacsonyabb adókat tervez az amerikai elnök, aki szerdán Missouriban felvázolta a javasolt adóreform fő vonalait.



Donald Trump a Missouri államban lévő Springfield városában, egy üzemben elmondott beszédében "Amerika-barátnak" nevezte az adóreform tervezetét. A vállalati és a személyi jövedelemadók jelentős mértékű csökkentését helyezte kilátásba, ám a részletekről csak annyit mondott, hogy ezek kidolgozása majd a kongresszusra vár.



Néhány alapelgondolást azonban felvázolt. A vállalati adócsökkentések mellett az adókedvezmények jelentős megnyirbálását és az elsősorban a középosztályt segítő adócsökkentéseket szorgalmazta. "Muszáj csökkentenünk az amerikai vállalkozások adóit annak érdekében, hogy megőrizhessék a már meglévő munkahelyeket és újakat hozhassanak létre" - fogalmazott az elnök. "A munkahelyeink helyett a portékáinkat exportáljuk majd" - jósolta.



Leszögezte, hogy az Egyesült Államok a magas vállalati adók miatt veszítette el versenyelőnyét a világban és azt javasolta, hogy a vállalati adókat 35 százalékról 15 százalékosra csökkentsék. Trump szerint a változtatások ugrásszerű lökést adnának a gazdasági növekedésnek és az átlag családoknak is kifejezetten előnyös lenne. Hangsúlyozta, hogy most a törvényhozókon a sor.



Az Egyesült Államokban 1986-ban volt utoljára adóreform, s mind a republikánus, mind a demokrata párti törvényhozók egyetértenek abban, hogy a több ezer oldalon rögzített jelenlegi adórendszer alapos átalakításra, legfőképpen egyszerűsítésre szorul.



A gazdasági-üzleti élet főbb szereplőinek szervezetei - így például a kereskedelmi kamara - támogatják az átalakítást. Viszont a két politikai tábor közötti egyéb kérdésben meglévő nézetkülönbségek és éles ellentétek miatt az adóreform terén - elemzők szerint - nehéz lesz hamar egyetértést elérni. A demokraták már korábban jelezték, hogy nem szavaznak meg olyan adóreformot, amely könnyít a gazdagok helyzetén. Azt is jelezték, hogy olyan adóreformot támogatnak, amely "deficitsemleges", vagyis a törvényhozóknak pontosan rögzíteniük kellene, hogy a csökkentéssel kieső adóbevételeket milyen forrásokból pótolnák.



Donald Trump - akinek egyik fő választási ígérete az adóreform volt - azt szeretné, ha a kongresszus már az év végére megállapodásra jutna, sőt, akár meg is szavazná az új adórendszert.