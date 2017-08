Otthon Melege Program

Évente 20 ezer forintot takaríthatnak meg a háztartások

Az Otthon melege programban a háztartási nagygépek cseréjével a családok évente átlagosan 20 ezer forintot tudnak megtakarítani a villanyszámlán. 2017.08.29 11:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán felidézte, hogy a mostani háztartási nagygépcserére kiírt pályázat már a negyedik ezen a területen. A jelenlegi pályázatban többen jelentkeztek mosógépre, mint hűtőgépre, ez vélhetően annak köszönhető, hogy korábban volt már két hűtőgépekkel kapcsolatos pályázata a tárcának.



Az államtitkár az augusztus elején elindult háztartási nagygépcsere programról közölte, hogy elkezdődött a beadott pályázatok bírálata. A döntést követően egy támogató okiratot kapnak a nyertesek, amivel az önrészt kiegészítve a kiválasztott kereskedőnél megvásárolhatják a kiválasztott gépet. A programban már 400 kereskedő vesz részt országszerte.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy az új készülék vásárlásakor a régit le kell adni.



Az államtitkár arról is beszámolt, hogy most indul a gázkonvektor cseréje, a feltételek már megjelentek az interneten, szeptember 21-én nyílik meg az első régióban a pályázati lehetőség. Ez minden idők egyik legmagasabb intenzitású pályázata, hiszen 80 százalékos támogatást adnak egy konvektor cseréjéhez - mondta.