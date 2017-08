Budapest Bank

Tanévkezdés: ekkora kiadásra számítanak a családok

Az általános iskolás gyereket nevelő családok a tavalyi 64 ezer forint helyett idén átlagosan 54 ezer forintos kiadásra számítanak. 2017.08.29 10:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budapest Bank felmérése szerint a középiskolás gyerekek iskolakezdése viszont a tavalyi 61 ezer forint helyett idén 67 ezer forintba fog kerülni és a felsőoktatásban tanulóknál is nőtt a várható kiadás. Az egyetemisták, főiskolások tanévkezdésére a tavalyi 116 ezer helyett idén 135 ezer forinttal kalkulálnak a szülők.



Idén ősztől már a 9. évfolyamig ingyenessé váltak a tankönyvek, így erre a tavalyi 12 ezer forint után idén átlagosan 9 ezer forintot kell költeniük a szülőknek. A legjelentősebb változás az általános iskolás gyermekeket nevelő családoknál figyelhető meg, ahol a tavalyi 10 ezer helyett idén mindössze 4 ezer forinttal kalkulálnak a szülők az alapvető tankönyveken túl más kiadványok miatt.



A válaszadók 55 százaléka szerint részben vagy egészében az aktuális havi bevételeiből fedezi az iskolakezdés miatt felmerült kiadásokat, míg több mint egyharmaduk (38 százalék) külön erre a célra, átlagosan öt hónapon keresztül takarékoskodik. Az elmúlt évhez képest 11 százalékkal 32 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik a családi tartalékokból is költenek erre a célra, és 11 százalékkal csökkent 22 százalékra az iskolakezdési támogatást igénybe vevők száma. Idén a szülők 17 százaléka mondta, hogy többletmunkát vállal a felmerülő kiadások fedezése érdekében.



Bár a megkérdezettek szerint komoly anyagi terhet jelent az iskolakezdés, mégis arra törekszenek, hogy jó minőségű felszerelést vegyenek. Ebben a tanévben 82 százalék válaszolta, hogy nem a legolcsóbb termékeket veszi meg, sőt, 45 százalékuk a tavalyinál jobb minőségű felszerelést vásárol.



Jellemzően növekedéssel számolnak a családok a tanév közben várható költségek terén: azok a háztartások, ahol csak általános iskolás gyermek van, 37 ezer helyett 44 ezer forinttal számolnak havonta. A középiskolás gyermekek esetében 57 ezer helyett 53 ezer forintra, míg a felsőoktatásban tanulóknál jelentősen többre, 105 ezer helyett 142 ezer forintra becsülik a családi költségvetés várható kiadásait. A többlet költségek különórák, az utazás és lakhatás drágulása, valamint a tandíjra költött összeg miatt is nő, de kiugróan nagy értékű tételnek számítanak a felsőoktatásban tanulók informatikai eszközei, amelyek a tavalyi 11 ezer helyett idén már havi 24 ezer forintot is felemésztenek.



A kutatást a Budapest Bank megbízásából a GfK végezte idén nyáron, a legalább egy iskolás gyermekkel rendelkező szülők körében, 600 fős mintán.