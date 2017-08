Légiközlekedés

Azonnali lépéseket kérnek európai légi szövetségek a repülőtereken kialakult késések miatt

Azonnali lépéseket sürget több európai légiközlekedési szövetség és a Nemzetközi Szállítási Szövetség (IATA) is az uniós tagországoktól, mert a szigorított határellenőrzés miatt jelentősen nőttek a késések az európai járatokon.



A IATA hétfői, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, nyílt levélben fordultak az európai miniszterek tanácsához azonnali megoldást sürgetve, mert számos repülőtéren jelentősen nőttek a késések az új uniós direktíva alapján végzett utasellenőrzés miatt.



Rafael Schwartman, a IATA európai régiójának vezetője azt mondta, támogatják a szigorúbb ellenőrzéseket, ha a kormányok úgy gondolják, hogy ez segíthet biztonságuk javításában, de ehhez több erőforrásra van szükség annál, mint amennyivel korábban ellátták ezt a feladatot. Felhívta a figyelmet, hogy 97 százalékkal nőtt az ellenőrzés miatt késve közlekedő járat, amely elfogadhatatlan.



A miniszterek tanácsának írt, az MTI-hez is eljuttatott nyílt levelet a IATA mellett a Légitársaságok Európáért (A4E), a Légitársaságok Nemzetközi Tanácsa (ACI), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA), és a Nemzetközi Légitársaságok Európai Képviselete (AIRE) is aláírta. Ebben leírták, hogy a szigorított ellenőrzés 30 százalékkal nagyobb mértékben járult hozzá a járatok késéséhez.



Éves szinten 319 millió turistát érint ez az intézkedés, ez az európai repülőteret igénybe vevő utasok majdnem fele. Az új szabályozás a megfigyelések szerint utasonként 20 másodperccel több időt vesz igénybe, mint a régi, így egy normál járaton egy órás késést okoz a szigorítás. Egy átlagos napon emiatt az átszálló utasok 5 százaléka késte le a gépét.



Hangsúlyozták, hogy a légitársaságok és a repülőterek minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy csökkentsék a késéseket, például a késő utasokat ingyen átfoglalták másik járatra, de ez rendkívüli mértékben zavarja az üzemet. A helyzet fenntarthatatlan, és az európai repülőterek hírnevébe is kerül, ezért arra kérték a tagországokat, hogy megfelelő számú határellenőrt biztosítsanak a repülőtéren, és az adatok államok közti megosztásával tegyék lehetővé a hatékonyabb utasellenőrzést.