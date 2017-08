Népesség

Többen születtek, de többen is haltak meg az első félévben

Január és június között 43870 gyermek született, 0,2 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában, miközben 69062-en haltak meg, ami 8,5 százalékkal több a tavalyinál. 2017.08.25 09:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nőtt a népesség természetes fogyása az első félévben; többen születtek, de többen is haltak meg az előző év azonos időszakával összehasonlítva - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint január és június között 43870 gyermek született, 0,2 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában, miközben 69062-en haltak meg, ami 8,5 százalékkal több a tavalyinál. A természetes fogyás 25192 fő volt, 5289-el több az egy évvel korábbinál. Ezer lakosra 9,0 élveszületés és 14,2 halálozás jutott.



Hozzátették, az év eleji jelentős halálozási többlet hátterében - a két évvel ezelőtti folyamatokhoz hasonlóan - most is a tetőző influenzajárvány állhatott.



A születések száma régiónként különböző mértékben változott, négy régióban emelkedett, kettőben mérséklődött, Közép-Dunántúlon pedig az egy évvel korábbival közel azonos volt; a legjelentősebb emelkedést Dél-Alföldön (4,1 százalék), a legnagyobb csökkenést pedig Közép-Magyarországon (2,5 százalék) regisztrálták.



A halálozások száma mindegyik régióban növekedett, legjelentősebb mértékben Észak-Magyarországon (11 százalék), legkevésbé pedig Közép-Magyarországon (5,8 százalék).



A házasságkötések számának 2011 óta tartó emelkedése megtorpant és visszaesett az egy évvel korábbihoz képest: az év első felében megkötött 21624 házasság 4,6 százalékkal, vagyis 1033-al volt kevesebb. A házasságkötések száma mindegyik régióban csökkent, a legnagyobb mértékben Dél- és Közép-Dunántúlon (8,3, illetve 7,8 százalékkal) - írták.