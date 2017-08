Szennyezés

Újabb termékekben mutatott ki fipronilt a NÉBIH

Nemcsak újabb termékekben mutatott ki fipronilt a NÉBIH laboratóriuma, hanem az RASFF riasztási rendszeren is érkezett tájékoztatás arról, hogy – több tagország mellett – hazánkba is szállítottak szennyezett tojáslé és pasztörizált tojásrántotta termékeket. Az érintett termékekkel kapcsolatos információk megtalálhatóak a NÉBIH tematikus aloldalán.



Az Európa jelentős részét érintő tojás szennyezési eset kapcsán folyamatosan zajlanak a vizsgálatok. A NÉBIH, élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságként, hazai érintettség esetén nem csak egy szegmenst, hanem a teljes lánc minden elemét ellenőrzi, melybe a termék vizsgálatán túl többek között a telep szerfelhasználása és az ólakban található alom ellenőrzése is beletartozik.



A mintavétel folyamatos. A tojás és tojás termékek laboratóriumi vizsgálatai során az eddigi mintegy 100 mintából 75 mérését zárták le a szakemberek. A friss eredmények közül teljes tojáslében, valamint egy étkezési- és egy ipari tojás tételben igazolták fipronil határérték feletti jelenlétét a vizsgálatok. A szükséges nyomon követési vizsgálatokat a szakemberek haladéktalanul megkezdték. A termékekkel kapcsolatos részletek (azonosító adatok, egyéb információk) elérhetőek a NÉBIH folyamatosan frissülő tematikus aloldalán.



A hatósági szakemberek – a hazai célellenőrzés mellett – kiemelten figyelik a nemzetközi eseményeket, valamint a RASFF rendszerbe felkerülő információkat. Utóbbi felületen érkezett tájékoztatás arról, hogy német gyártású, fipronilt tartalmazó pasztörizált tojássárgája, valamint pasztörizált tojásrántotta termékből Magyarországra is szállítottak. A NÉBIH haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett hazai vállalkozással. Szerencsére a termékből nem érkezett hazánkba.