Gazdaság

Véget ért a debreceni Farmer Expo

hirdetés

Négy nap alatt több mint 30 ezren keresték fel a debreceni Farmer Expót, amely vasárnap este ért véget az egyetem Böszörményi úti campusán - közölte Vaszkó László vásárigazgató az MTI-vel.



Tájékoztatása szerint a legnagyobb érdeklődés a szarvasmarha konferenciát kísérte: a Gondolkozzunk együtt a jövőről című tanácskozáson 150 szakember vett részt. A zöldség-gyümölcs tanácskozáson 120 gazdálkodó, a hat és után ismét megrendezett, a nyúltenyésztés hazai helyzetét elemző fórumon pedig 100 tenyésztő vett részt.



A Farmer Expón alakult meg a Kárpáti borzderes szarvasmarha-tartók egyesülete, s a debreceni vásár volt az ősi fajta első jelentős bemutatkozásának a helyszíne is - tette hozzá Vaszkó László.



A vásárigazgató hozzátette: a korábbi éveknél jelentősebb volt az érdeklődés az üzletember találkozók iránt. A magyar, ukrán, román, belorusz találkozókon 75 üzletember vett részt. A kiállítók is elégedettek voltak, számos üzlet jött létre az expó idején, a kézműves élelmiszerek gyártói pedig az összes terméküket eladták a négy nap alatt - összegezte Vaszkó László.



Elmondta azt is, hogy az idén 25 éves a debreceni Farmer Expo, a most befejeződött, sorrendben 26. mezőgazdasági vásárt 1992 szeptemberében rendezte meg először a V-Trade Kiállítások Kft. a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán, az akkori agrártudományi egyetem területén.



A helyszín azóta sem változott, a kétezer négyzetméteres kiállítási terület azonban tizenhétezerre nőt, a kiállítók száma pedig 40-ről csaknem 300-ra emelkedett - érzékeltette a változásokat Vaszkó László vásárigazgató az MTI-nek.