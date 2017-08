A héten vizsgálja Magyarország államadós-osztályzatát a Standard & Poor's

Hitelminősítés

A Standard & Poor's augusztus 25-ére, jövő péntekre tűzte ki a magyar szuverén osztályzat vizsgálatát; utána az idén már nem szerepel a cég listáján a magyar államadós-besorolás értékelése. 2017.08.21 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A héten vizsgálja a magyar államadós-osztályzatot a Standard & Poor's. A nemzetközi hitelminősítő idei felülvizsgálati menetrendjében ez lesz a szuverén magyar besorolások értékelésére kitűzött második időpont.



Az S&P előzőleg február 24-én vizsgálta Magyarország hosszú és a rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló szuverén kötelezettségeinek "BBB mínusz/A-3" besorolását, amelyet akkor változatlan stabil kilátással megerősített.



Magyarország tavaly mindhárom piacvezető nemzetközi hitelminősítőnél visszanyerte a befektetésre ajánlott osztályzatot.



A Fitch Ratings tavaly májusban, a Standard & Poor's szeptemberben, a Moody's Investors Service novemberben emelte vissza a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást, és azóta azonos, "BBB mínusz/Baa3" osztályzattal és egyaránt stabil kilátással tartják nyilván Magyarország hosszú lejáratú államadósságát.



Ezek a besorolások a befektetési ajánlású sáv alapszintjét jelentik.



A Standard & Poor's által érvényben tartott stabil kilátás elvileg arra vall, hogy a cég nem készül a magyar államadós-osztályzat módosítására.



A kilátás előzetes módosítása azonban nem megkövetelt előfeltétele az adósosztályzat módosításának. A Standard & Poor's a magyar államadós-osztályzat legutóbbi két felminősítését - köztük Magyarország visszaemelését a befektetési ajánlású kategóriába - úgy hajtotta végre, hogy előtte nem javította pozitívra a besorolás azóta is stabil kilátását, bár ez valamelyest szokatlan eljárás volt a nemzetközi hitelminősítői gyakorlatban.



Nem bizonyos azonban az sem, hogy a Standard & Poor's a jövő péntekre kijelölt újabb, idei utolsó felülvizsgálati időpontban bármilyen lépést bejelent.



Az Európai Unió által a globális pénzügyi válság után életbe léptetett szabályozás alapján - hacsak azonnali minősítési lépést igénylő rendkívüli fejlemény nem történik - a hitelminősítők az általuk előre meghatározott, Brüsszelnek benyújtott időpontokban hajthatnak csak végre adósosztályzati lépéseket EU-államadósok esetében. A szabályozás azonban arra nem kötelezi a cégeket, hogy a kijelölt napokon ténylegesen módosítsák is a menetrendben sorra kerülő szuverén EU-adósok besorolásait vagy az osztályzatok kilátását.



A Standard & Poor's jövő pénteki vizsgálati időpontja után a magyar adósosztályzat az idén még kétszer szerepel a másik két hitelminősítő menetrendjében.



A Fitch Ratings - amely május 12-én szintén megerősítette változatlan stabil kilátással a magyar államadósság besorolását - legközelebb november 10-én vizsgálja Magyarországot.

A Moody's Investors Service az általa alkalmazott felülvizsgálati eljárásrend alapján az idei évre is három időpontot jelölt ki: felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először március 3-án, utána július 7-én szerepelt, és október 20-án kerül harmadszor is sorra.



A Moody's az idei első két időpontban nem vizsgálta érdemben Magyarország államadós-besorolását, így nem jelentett be osztályzatmódosítást sem.