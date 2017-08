Nébih

Magyarországra is érkezett szennyezett tojás

hirdetés

A RASFF rendszeren kedd délután érkezett információk alapján Magyarországra is szállítottak fipronillal szennyezett tojást tartalmazó élelmiszert. A Tamago Ei-Omelett-Block nevű fagyasztott, félkész termékből egy budapesti vállalkozáshoz szállítottak. A NÉBIH haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett céggel, aki megtette a szükséges intézkedéseket. A hatóság elrendelte az érintett tétel forgalomból történő kivonását. A NÉBIH laboratóriumában folyamatosan zajlanak a hazai célellenőrzéshez kapcsolódó vizsgálatok. A hivatal szakemberei 4 tételben találtak nyomokban kimutatható, de a megengedett értéket nem meghaladó, így az egészséget nem veszélyeztető mennyiségben fipronilt. Az érintett tételeket a hatóság zárolja és megteszi a szükséges intézkedéseket.



Német bejelentésre az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett ma délután tájékoztatás arról, hogy egy német vállalat Tamago Ei-Omelett-Block nevű, ázsiai jellegű fagyasztott, félkész termékében fipronilt mutattak ki. A termékből Magyarországra is szállítottak egy magyar vállalkozáshoz, az Ázsia Gastro Élelmiszer Kft.-hez. A NÉBIH haladéktalanul felvette a kapcsolatot a céggel, aki megtette a szükséges intézkedéseket.



A német vizsgálati eredmények szerint a termékben kimutatható volt a szermaradék, de az egészséget nem veszélyeztető mennyiségben, így fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot. A NÉBIH ettől függetlenül elrendelte az érintett tétel forgalomból történő kivonását.



A termékből a magyar cég kizárólag vendéglátó egységekbe szállított. A visszahívásról a vállalkozó minden partnerét értesítette, amit a hatóság felé is igazolt.

A NÉBIH laboratóriumában folyamatosan zajlanak a Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár által elrendelt célellenőrzéshez kapcsolódó vizsgálatok. A mai nappal elkészültek az első vizsgálati eredmények is. A NÉBIH szakemberei 4 tétel (1 német és 3 lengyel származású) tojásban mutatták ki fipronil jelenlétét. A szermaradék mennyisége egyetlen esetben sem haladta meg a megengedett értéket. Az érintett tételeket a hatóság zárolja és megteszi a szükséges intézkedéseket.



A NÉBIH javasolja, hogy a szennyezési eset lezárásáig a lakosság részesítse előnyben a kiváló minőségű magyar tojás, valamint tojás tartalmú termékek fogyasztását.



A témában folyamatosan frissülő információk olvashatók a Nébih honlapján.