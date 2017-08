Gazdaság

Csődöt jelentett az Air Berlin

Csődöt jelentett az Air Berlin légitársaság kedden, miután fő részvényese, az Etihad Airways úgy döntött, nem támogatja tovább anyagilag a német légitársaságot. 2017.08.15 16:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Air Berlin közlése szerint azonban így is folytatják a munkát.



Az cég vezetése az illetékes berlin-charlottenburgi cégbíróságnál kezdeményezte, hogy csődeljárás induljon ellene. Ennél az eljárásformánál továbbra is a vállalat irányíthatja az üzletet.



Hozzátették, tárgyalásokat folytatnak a Lufthansa légitársasággal, valamint más érdeklődőkkel további üzletrészek eladásáról.



A cég az internetes oldalán azt írta, hogy nem módosít a repülési tervein, továbbra is lehet a már meghirdetett járatokra jegyet venni, és a már lefoglalt jegyek is érvényesek. Ugyanez igaz az Air Berlin leányvállalatára, az osztrák Niki légitársaságra is.



A szövetségi kormány 150 millió eurós áthidalókölcsönt bocsát az Air Berlin rendelkezésére annak érdekében, hogy ne kelljen leállítani a működését. Brigitte Zypries szövetségi gazdasági miniszter elmondása szerint a kölcsön körülbelül három hónapig biztosítja a vállalat működését. Ugyanakkor kizárta, hogy az állam átvállalná a cég adósságait.



Ez nem az első eset, hogy a német kormány hitellel segíti ki a vállalatot, amely évek óta veszteséges, és az előző évet 780 millió eurós hiánnyal zárta. A helyzet idén március végén, a nyári menetrendre való átálláskor romlott drasztikusan, azóta rendszeresek voltak a késések és a járatkiesések.



A Lufthansa közölte, hogy a német kormánnyal közösen támogatja a légitársaság átszervezési törekvéseit. Ez a lépés biztosítja, hogy az Air Berlintől az Eurowings és az Austrian Airlines számára személyzettel együtt lízingelt gépek továbbra is változatlan formában üzemeljenek - írták.



A Lufthansa már tárgyalásokat folytat az Air Berlin-csoport egyes részeinek átvételéről és megvizsgálja újabb dolgozók foglalkoztatásának lehetőségét - fűzték hozzá.



A dpa német hírügynökség vállalati körökből úgy értesült, hogy az Air Berlin csődje már az előző héten körvonalazódott. Az Etihad ugyanis múlt hétfőn nem folyósított egy - még áprilisban megígért - 50 millió eurós kölcsönt, pénteken pedig bejelentette, hogy nem támogatja tovább a német céget.



Alexander Dobrindt szövetségi közlekedési miniszter megerősítette, hogy már több légitársasággal, köztük a Lufthansával is zajlanak a tárgyalások az Air Berlin egyes üzletrészeinek átvételéről, záros határidőn belül pedig a megegyezés is megszülethet.



A miniszter elmondta: a szövetségi kormányt péntek éjjel értesítette az Air Berlin vezetése az Etihad döntéséről. Ezután rögtön egyeztettek az illetékes minisztériumok és a kancelláriahivatal, és úgy döntöttek, hogy a szövetségi közlekedési hatóság folytathatja a légitársaság üzemeltetését, a kormány pedig 150 millió eurós hitellel segíti ki a céget. A kölcsönről már értesítették az Európai Bizottságot, amely várhatóan pár napon belül megadja hozzá az engedélyt.

Az Etihad légitársaság a döntését azzal indokolta, hogy a német légitársaság helyzete gyorsan romlott, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így nem maradt más választása, mint felfüggeszteni a támogatást.