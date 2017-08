Készletezés

Drágul a tejföl és a vaj

Drágul a tejföl és a vaj, sőt, kisebb áruhiány is elképzelhető ezekből a termékekből a következő hónapokban. Erről a Világgazdaság írt. Az ok, hogy egész Európában tejhiány van. Már most is 15-20 százalékkal magasabbak az árak, mint egy éve, de a következő két-három hónapban további drágulás várható.