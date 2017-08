Hitel

Öt év után ismét drágulnak a törlesztők

Egyre több lakáshitelnél jár le az árfolyamgát 5 éves időtartama. Az elmúlt 5 évben az adósok 180 forintos árfolyamon törlesztették a svájci frank hitelt, miközben a valós árfolyam ennél magasabb. Ha lejár az 5 év, akkor ezt a különbözetet is vissza kell fizetni. Átlagosan havi 7 ezer forinttal nőhetnek a törlesztők. A bankok arra számítanak, hogy ezt is ki tudják gazdálkodni a családok, mert sokat nőttek a fizetések az elmúlt 5 évben.



A Híradó kamerája előtt számolta ki öt évvel ezelőtt Tálos Gabriella, megéri-e belépnie az árfolyamgátba. Devizahitelének törlesztőrészlete addigra 93 ezer forintra emelkedett; az árfolyamgáttal viszont lehetősége volt arra, hogy öt éven át 180 forintos árfolyamon törlessze a hitelét. 2012 nyarán az árfolyamgát mellett döntött, így a részlete 68.500 forintra csökkent. Az árfolyamgát most járt le; a napokban kell megkapnia a banktól az értesítést, mennyi lesz az új törlesztőrészlet.

“Augusztusban már az emelt törlesztőrészletet fogják vonni. A bankot nem kerestem, úgy tudom, hogy nekik kell tájékoztatni engem. Erre várok jelen pillanatban, úgyhogy még nem tudom, hogy mennyi lesz a megnövekedett törlesztőrészletem, de bízom benne, hogy a lakástakarék némiképp fog rajta enyhíteni” – mondta Nagy-Tálos Gabriella a Híradónak.



2012 áprilisában ellenszavazat nélkül fogadta el a Parlament az árfolyamgátról szóló törvényt; ez öt évre jelentett fizetési könnyítést a fizetni nem tudó devizahiteleseknek. 180 forintos árfolyamon törleszthettek, a mesterséges és a valós árfolyam közötti különbözetet pedig egy gyűjtőszámlán tartották nyilván. Az ötéves periódus hamarosan minden érintettnél lejár, így azok, akik az elsők között választották ezt a lehetőséget, már meg is kapták a banktól az elszámolást, és azt is tudják, mekkora az új törlesztőrészletük.



“Nagyjából az átlagos hitelekre vonatkozóan a 15 százalékkal növelt törlesztőrészletek körülbelül hét és tízezer forint között lehetnek, de természetesen vannak ennél alacsonyabbak is, ugyanakkor el kell mondani, hogy magasabb hitelösszeg esetén ezek az összegek jóval magasabb számot eredményeznek” – részletezte Barabás Gyula, a Széchenyi Hitelszövetség elnöke.

Jelenleg 120 ezren vannak, akik az árfolyamgátat választották, és még van tartozásuk. Azonban a Magyar Nemzeti Bank szóvivője szerint senkinek nem kell attól tartania, hogy drasztikusan megnő a törlesztője. 60 ezren számíthatnak arra, hogy többet kell majd fizetniük; ha 15 százaléknál nagyobb mértékben nőne a részlet, a bank meghosszabbítja a szerződés futamidejét.



“Ezek az emberek tudták fizetni a tartozásukat, tehát vélhetően van jövedelmük, állásuk. Most már látjuk, hogy a reálbérek újra emelkednek, most, amikor ez a védőernyő elmúlt, nekik egy picit nő a tartozásuk, de olyan újabb kedvezménylehetőségek vannak a számukra, hogy az emelés nem elviselhetetlen” – magyarázta Binder István.



A bank szakemberek is arra számítanak, hogy a legtöbb adós tudja majd fizetni az új törlesztőrészletet is.