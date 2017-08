Nedü

Több borra és kiváló évjáratra számítanak idén a borászok

Ha a nyár vége és az ősz eleje is kedvezően alakul, nem lesz aszály, akkor a szőlőből préselhető must mennyisége és minősége alapján kedvező évjáratra lehet számítani. 2017.08.03 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Minőségben és mennyiségben is az elmúlt öt év átlagát meghaladó szőlőtermésre és borkészítésre számítanak idén a magyar borászok, köszönhetően az eddigi kedvező időjárási viszonyoknak - tájékoztatta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára szerdán az MTI-t.



Brazsil Dávid a Keszthelyen 25. alkalommal megnyílt Zalai Borcégér - Keszthelyi Borünnep kapcsán beszélt arról, hogy a múlt évben majdnem 2,8 millió hektoliter bort állítottak elő a hazai borászatok. Ha az időjárás továbbra is kedvező marad, idén várhatóan 5-10 százalékkal meghaladja majd a Magyarországon készülő bor mennyisége a tavalyit, vagyis meghaladhatja a 3 millió hektolitert, de minőségében is jobb évjáratra számítanak.



Hozzátette, hogy az idén nem voltak a szőlőtermést veszélyeztető nagy járványok, a téli és tavaszi fagykár pedig csak kisebb visszaesést jelentett a termésmennyiségben. Ha a nyár vége és az ősz eleje is kedvezően alakul, nem lesz aszály, akkor a szőlőből préselhető must mennyisége és minősége alapján kedvező évjáratra lehet számítani.



Koczor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke szerint az átlaghoz képest egy-két héttel korábban kezdődhet idén a szüret. A fürtök jelenlegi nagysága alapján elmondható, hogy a napsütéses órák számának alakulása és a kellő időben hullott csapadék eddig jelentősen kedvezett a szőlőnek, bár mindez a tájegységi adottságoktól is függ.



Úgy vélekedett, hogy a mostani állapot alapján a 2003-as, rekordmelegnek számító évhez hasonlítható a várható termés, de az akkori nagyon korai szüreti időpontot és a magas alkoholfokot meghaladva idén akár még jobb mennyiségű és minőségű bor készülhet. Úgy fogalmazott, hogy több mint 40 éves, Balatonfüred környéki borászati tapasztalata alapján az idei lehet az eddigi legjobbnak ígérkező szőlőtermés.



A keszthelyi borünnep keretében hagyományosan kipréselték a legkorábban érő Csabagyöngyéből az első néhány pohár mustot, már augusztus 2-án megnyitva ezzel a 2017-es szüreti szezont.



A Varga Pincészet közleménye szerint a Csabagyöngyéből készülő első magyarországi és európai újbort várhatóan augusztus utolsó hetében palackozzák a Balaton-felvidéken, vagyis az idei első bort már ebben a hónapban megkóstolhatják a borkedvelők.