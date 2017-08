Kisker

Posta: nem várható jelentős csökkenés az étel- és italautomaták számában

Nem várható jelentős csökkenés az étel- és italautomaták számában a Magyar Posta szerint.



Több mint 27 ezer automatára érkezett elektronikus regisztráció a felügyeleti szolgáltatóként kijelölt Magyar Postához a július 31-i határidőig, de azóta folyamatosan kérik üzemeltetők a készülékek nyilvántartásba vételét - közölte a posta szerdán az MTI-vel.



A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 3,24 milliárd forint támogatást biztosít az automata-üzemeltetőknek a felügyeleti egységek beszerzéséhez és beszereléséhez. A támogatás elnyeréséhez a vállalkozásoknak szerződést kell kötniük a felügyeleti szolgáltatóval, amely az egységek beszerzése és szerelése mellett a támogatás igénylését is intézi.



A Magyar Ital és Áruautomata Szövetség (MIÁSZ) kérésére a posta lehetőséget biztosít az üzemeltetőknek, hogy a bekötéshez szükséges technikai információkat pótolhassák a szerződéskötést követően is - tették hozzá.



A Magyar Posta kiemelte: az automatákba szerelt felügyeleti egységek a jogszerűen működő vállalkozások védelmét, az ágazat kifehérítését szolgálják, egyben segítik az üzemeltetőket is naprakész, pontos adatokkal a forgalomról. Az összegyűjtött forgalmi adatok titkosított adatkommunikációs csatornán keresztül továbbíthatók lesznek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.