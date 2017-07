Tech

518 milliárdot fizetett az Apple a Nokiának

A Nokia azzal vádolta meg az Apple-t, hogy 32 szabadalmukat sértették meg, köztük a Nokia által birtokolt NSN és Alcatel-Lucent szabadalmait is.

Viszonylag gyorsan folyt le az Apple és a Nokia közt tavaly év végén indult szabadalmi vita, a két cég végül keresztlicencelési megállapodást kötött, a cupertinói cég pedig kártérítést fizetett a finneknek.

A megállapodás összegét akkor nem hozták nyilvánosságra, de a Nokiamob kiszúrta a Nokia legutóbbi negyedéves üzleti jelentésében, hogy a cég 1,7 milliárd eurót (kb. 518 milliárd forint) kaphatott az Apple-től, amit aztán a cég is megerősített.

A Nokia azzal vádolta meg az Apple-t, hogy 32 szabadalmukat sértették meg, köztük a Nokia által birtokolt NSN és Alcatel-Lucent szabadalmait is.

Ezek többek közt szoftverekhez, videokódoláshoz, chipsetekhez, kijelzőkhöz, kezelőfelülethez és az antennához kapcsolódnak. A májusi megállapodás értelmében a Nokia kapott egy nagyobb összegű kifizetést (feltehetően ez lesz az az 1,7 milliárd euró), a következő években az Apple pedig rendszeresen fizet majd licencdíjakat is.

A feszült viszonyt azt is jelezte, hogy az Apple levette webes boltjaiból a Nokia tulajdonában álló Withings márka eszközeit, a megegyezés után ezek visszakerültek. A két cég a jövőben ezen felül kölcsönösen segíti egymást digitális egészségügyi, valamint optikai hálózati technológiák kutatásában és fejlesztésében.