Pénzügyek

Már csak hétfőig lehet fizetni a régi 2000 és 5000 forintosokkal

2017.07.30 08:26

Már csak hétfőig lehet fizetni a régi 2000 és 5000 forintosokkal, mert július végén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kivonja őket a forgalomból, augusztus elsejétől csak az új bankjegyek használhatóak a fizetéseknél.



A régi bankjegyek a bevonást követően is díjmentesen beválthatók azonos címletű törvényes fizetőeszközre minden bank- és postafiókban három évig, a jegybankban pedig húsz évig.



Az MNB tájékoztatása szerint az utóbbi években bevezetett bankjegyek tartósak és korszerűek. Az új 2000 és 5000 forintos papírpénzeket is a legkorszerűbb műszaki jellemzőkkel látták el.



Pataki Tibor készpénzlogisztikai igazgató korábban elmondta: a bankjegyek cseréjét az elhasználódás és a technikai fejlődés egyaránt indokolja. A papírpénzeket kezelő automaták miatt is szükség van technikai korszerűsítésre - tette hozzá.



Az MNB két lépésben vezeti be az új pénzeket: először rendeleti úton törvényes fizetőeszközzé válnak, majd 4-6 hónapos szünetet követően kerülnek forgalomba, így az automaták üzemeltetőinek van idejük átállítani a készülékeket a bankjegyek fogadására.



Magyarországon egyszerre körülbelül 450 millió bankjegy van forgalomban 4300 milliárd forint értékben, a jegybank évente 40-60 tonna készpénzt cserél le.



A pénzbevonás sosem száz százalékos, sokat a turisták tesznek el emlékbe, mások megfeledkeznek bankjegyeikről. A jegybankhoz a mai napig kerülnek cserére még a kilencvenes években kivont bankjegyek is. A Magyar Idők a napokban a jegybanktól kapott tájékoztatásra hivatkozva arról írt, hogy több tízmillió darab, milliárdokat érő kivonásra váró papírpénz van még a lakosság kezében.



A forint bankjegyekkel kapcsolatos változásokról, illetve a bevont fizetőeszközök átváltásával kapcsolatos tudnivalókról az MNB honlapjának Bankjegy és érme oldalán további naprakész, részletes információk érhetők el - közölte az MNB.