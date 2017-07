Botrány

Német autókartell - A Bosch is érintett lehet az ügyben

A Bosch német elektronikai óriáscég is érintett lehet az öt vezető német autógyártó társaság, a Volkswagen (VW), az Audi, a Porsche, a BMW és a Daimler versenyjogsértés gyanúját keltő ügyében. 2017.07.28

A Der Spiegel című német hetilap szombati számában megjelenő beszámolóból előzetesen ismertetett részletek szerint a múlt héten újabb feljegyzés érkezett a német szövetségi gazdasági versenyhivatalhoz a VW-től az öt gyártó képviselőinek egyeztetéseiről, amelyek sérthették a versenyjogi előírásokat. A VW a dokumentumban feltárt több esetet, és az egyikben előkerül a Bosch is.



A Der Spiegel szerint a stuttgarti központú multinacionális vállalat közreműködött a dízelautók kipufogógázának tisztításához használt AdBlue adalékanyag úgynevezett adagolási stratégiájának kidolgozásában. Ez különösen kényes ügy, mert a "takarékos" adagolás révén előfordulhat, hogy az anyag a kelleténél kevesebb nitrogén-oxidot semlegesít, és így a motor csak vizsgálati körülmények között tartja be a kibocsátási határértéket.



A Damiler, a BMW, az Audi, a VW és a Bosch 2006. október 19-én tartott megbeszélésén a VW egy menedzsere megállapította, hogy az AdBlue befecskendezésével kapcsolatban az adalékanyag tartályának csekély mérete miatt "mindenki korlátozást akar", és "senki sem akarja feltárni ennek a korlátozásnak a valódi motivációját a hatóságok (CARB, EPA) előtt" - idézett a Der Spiegel a feljegyzésből.



A lap rámutatott, hogy a CARB és az EPA azokat az amerikai környezetvédelmi hatóságokat jelöli, amelyek kilenc évvel később, 2015-ben leleplezték, hogy a VW több millió dízelüzemű kocsinál csalást követett el, olyan berendezést épített be, amelynek révén a közúti használatban az engedélyezettnél több káros anyagot kibocsátó motor vizsgálati körülmények között a kibocsátási szabályoknak megfelelő értékeket produkál.



A dízelbotrány időközben a VW csoporthoz tartozó Audit és Porschét is elérte, és hasonló visszaélés gyanújába került a Daimler is.



A Der Spiegel szerint az úgynevezett Ötök köre azzal is megpróbálkozott, hogy egyeztesse a károsanyag-kibocsátással kapcsolatban a dél-koreai piacon követett stratégiáját, miután a helyi hatóságok vizsgálatain feltűnő értékeket mutattak ki Mercedes modelleknél. A gyártók meg akarták akadályozni, hogy a dél-koreai hatóság önálló típusengedélyezési és vizsgálati eljárást vezessen be.



Az autógyártó cégek nem kommentálták a Der Spiegelnek az értesüléseket. A BMW szerint a versenytársak közötti információcsere nem minden esetben jogellenes. A Bosch azt közölte a lappal, hogy nincsenek ismeretei a cikkben tárgyalt ügyekről.



A Der Spiegel az előző számában arról írt, hogy az öt gyártó a kilencvenes évek óta több mint 60 munkacsoportban, 200-nál is több munkatárs részvételével egyeztetett titokban technológiai és beszállítói ügyekről, és a gyártási költségekről.



Az egyeztetések célja a verseny kiiktatása volt - írta a Der Spiegel, hozzátéve, hogy az Ötök körének esete lehet a német gazdaság történetének egyik legnagyobb szabású kartellezési ügye.

Az ügyről a VW "egyfajta önfeljelentést" tett, és átadott adatokat a hatóságoknak a Daimler is - írta a Der Spiegel.



Az egyelőre nem ismert, hogy a VW és a Daimler lépése versenyjogi értelemben önfeljelentésnek minősül-e.



Amennyiben tiltott egyeztetést folytató versenytársak önfeljelentés révén teljes mértékben feltárják a jogsértést a versenyfelügyelet előtt, kisebb büntetést kaphatnak, vagy akár mentesülhetnek a büntetéstől.

