Kellenek a sofőrök

Buszsofőrből is hiány van

Hiába a bérkorrekció, a MÁV mellett a buszos társaságok sem tudják felvenni a versenyt a munkaerőért folytatott harcban. 2017.07.27 07:45 MTI

A BKV-nál például legalább 150-200 sofőr hiányzik; az érdekképviseletek itt 500 emberről beszélnek, más szakszervezeti képviselők szerint ugyanekkora lehet a munkaerőhiány a vidéki Volán-társaságoknál is - írta a Magyar Nemzet csütörtökön.



A lap szerint jelentős eltérések vannak a fizetések között, míg ugyanis egy kezdő BKV-sofőr 180-200 ezer forintot is megkeres egy hónapban, a vidéki buszvezetők átlagosan nettó 130-170 ezret kapnak. A legnagyobb vidéki szolgáltató, a Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint náluk bruttó 264 ezer (nettó 170 ezer) forintot keresnek a sofőrök, amihez még hozzájön havonta - átlagosan - 39 ezer forintos, üzemanyag-megtakarításért járó összeg, bruttó 40 ezer forint kafetéria, valamint háromszázalékos önkéntes nyugdíjpénztári támogatás.



A BKV tájékoztatása szerint nemcsak járművezetőből van kevés, hanem szakmunkásból és mérnökből is, a létszámot intenzívebb hirdetéssel próbálják feltölteni, de a fő céljuk a versenyképes jövedelmek elérése - írta a Magyar Nemzet.