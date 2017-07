Gazdaság

Románia kilenc élelmiszer minőségében talált eltérést

2017.07.27 02:30 MTI

Románia laboratóriumi vizsgálatok alapján kilenc élelmiszer esetében talált eltérést a Nyugat-Európában és Romániában forgalmazott azonos termékek összevetése következtében - jelentették be szerdán a román hatóságok.



A bukaresti mezőgazdasági minisztérium vezetősége szerdán tartott sajtótájékoztatót, amelyen ismertette a Nyugat-Európában és Romániában forgalmazott azonos élelmiszerek összevetésének eredményeit. Közölték, 29 megvizsgált élelmiszer közül kilenc esetében találtak eltéréseket az összetételt illetően.



A termékek kalória és protein tartalma vagy nem egyezett meg a címkén feltüntetett értékkel, vagy a nyugat-európai terméken feltüntetett érték eltért a Romániában forgalmazottétól.



A román hatóságok egyebek mellett tej- és hústermékeket, konzerveket, és csokoládét vizsgáltak be. A szükséges nyugat-európai mintákat Hollandiából, Belgiumból és Németországból gyűjtötték be.



Petre Daea mezőgazdasági miniszter elmondta, a kormány kérni fogja az Európai Bizottságot, mielőbb alakítson ki átlátható, egységes szabályozást az Európai Unióban, amely lehetővé teszi a hasonló ellenőrzéseket egységes eljárás alapján. Hangsúlyozta, jelenleg ez nincs szabályozva, márpedig a tárcavezető szerint ilyen ellenőrzéseket az EU bármely országában, folyamatosan kellene végezni a "kettős mérce" alkalmazásának felderítése érdekében.



Daea április elején jelentette be, öt nyugat-európai országtól (az említett háromtól, valamint Franciaországtól és Olaszországtól) kért engedélyt, hogy mintát vegyen az ottani élelmiszerekből. A román tárcavezető a három kollégájától június elején kapott kedvező választ.