Közlekedés

Bukarest 2020 végére ígéri az autópályát Nagyváradtól Kolozsvárig

A Bihar megyei Bors és Berettyószéplak (Suplacu de Barcau) közötti szakaszt három alszakaszra osztják, amelyek megépítésére most hirdetik meg a közbeszerzési pályázatot. 2017.07.22 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nagyvárad és Kolozsvár között 2020 végén lehet majd autópályán közlekedni - jelentette ki pénteken Razvan Cuc közlekedési miniszter.



A tárcavezető nagyváradi látogatásán jelentette be, hogy a Bihar megyei Bors és Berettyószéplak (Suplacu de Barcau) közötti szakaszt három alszakaszra osztják, amelyek megépítésére most hirdetik meg a közbeszerzési pályázatot.



A Bors-Berettyószéplak szakaszt 60 százalékban már megépítette az amerikai Bechtel vállalat, amellyel a román kormány 2003-ban kötött megállapodást a Brassó és Bors között haladó, 415 kilométer hosszú észak-erdélyi autópályára, de 2013-ban szerződést bontottak a felek.



2015-ben egy spanyol-román konzorcium nyerte el a mintegy 60 kilométeres Bors és Berettyószéplak szakasz befejezését, de ezzel a vállalkozóval is felbontották a megállapodást.



A miniszter szerint az alszakaszokra bontás nagyobb biztosítékot jelent arra, hogy a vállalkozók nem fognak késlekedni a kivitelezéssel. A miniszter szerint az ütemterv szerint a három alszakasz közül elsőként a magyar-román határt elérő ötkilométeres szakasz épül meg.



A román kormánynak a Berettyószéplak és a Kolozs megyei Magyarnádas (Nadaselu) közötti szakaszt is meg kell még építenie teljes egészében ahhoz, hogy a nyugat-romániai Bors-Berettyószéplak szakasz csatlakozzon az észak-erdélyi autópálya már megépült Kolozs megyei, Gyalu (Gilau) és Aranyosgyéres (Campia Turzii) közötti részével, és így Nagyváradtól Kolozsvárig lehessen autópályán közlekedni.



Szintén pénteken nyilatkozta a román országutakat és autópályákat kezelő állami vállalat szóvivője, hogy a Déli-Kárpátokon áthaladó Nagyszeben és Pitesti közötti, 123 kilométer hosszúra tervezett autópálya kétszer többe, 3,34 milliárd euróba kerül a korábban közölt 1,6 milliárd euró helyett.



Ez a 2021-re ígért autópálya a Pitesti mellett üzemet működtető, a francia Renault tulajdonában levő Dacia gépkocsigyártónak is fontos, amely kilátásba helyezte, elköltözteti romániai üzemét, ha nem épül meg a korszerű út. A Renault ugyanis romániai termelése jelentős részét Nyugat-Európába exportálja, az autópálya pedig csökkentené a szállítási költségeket.



A Mediafax hírügynökség a héten számolta ki, hogy a román kormányok az elmúlt 25 évben 10 ezer kilométer autópályát ígértek, ennek ellenére Romániának jelenleg alig 750 kilométer autópályája van.