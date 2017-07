Védekezés

Letarolja Magyarországot az idegen behatoló

Már 2004-ben felfigyeltek a szakemberek arra, hogy Magyarországon is megjelent az amerikai lepkekabóca, de az állomány csak most szaporodott fel annyira, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal riasztást adjon ki miatta. Közleményükben azt írják, hogy a parányi élősködők idei elszaporodása különösen Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben ért el aggasztó mértéket, de jelenléte megfigyelhető Hajdú-Bihar megye közterületein és kultúrerdeiben is.



Az amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa) nem válogat, megjelenik termesztett, vadon előforduló növényen, illetve gyomnövényen, bokrokon, fákon. A közterületre ültetett növényfajok közül főként az ostorfán, a vadgesztenyén, a juharon, a hárson, a kőrisen, az akácon, a platánon és az eperfán gyakori. Házi kertekben leginkább szőlőn, őszibarackon, dión és birsen károsít.



A szabad szemmel látható szipókás rovarok leggyakrabban a növények hajtásain és a levelek fonákán, a főér közelében találhatók meg. Jelenlétük könnyen felismerhető, hiszen az alattuk elhelyezkedő levelek, tárgyak felülete ragacsos a rovar által termelt váladéktól.



A rovar tojás állapotban a fás szárú növények kérgén telel át. Szívogatásával általában nem okoz különösebb kárt a növényen, viszont a lárvák és a nimfák által nagy mennyiségben termelt viaszváladék és mézharmat annál több kellemetlenséget eredményez. A mézharmaton a korompenész nevű gombafaj telepedik meg, mely fekete bevonatot képez mind a növényeken, mind az alatta elhelyezkedő tárgyakon, pl. padokon, autókon.



Védekezni ellene a rovar testét borító viaszréteg miatt meglehetősen nehéz. Kémiai védekezésre a május végi, június eleji időszak ajánlott, amikor a tojásból kikelő lárvák és a belőlük fejlődő nimfák testét még nem borítja sűrű, pelyhes viaszbevonat.



Figyelembe véve a kártevő biológiai sajátosságait, a Nébih a permetezésre felhasználható rovarölő hatóanyagok közül a felszívódó hatású készítményeket ajánlja – így például tiametoxam, acetamiprid –, valamint a kontakt hatóanyagú szereket – például deltametrin, lambda-cihalotrin. A tapadás elősegítésére célszerű a permetlébe nedvesítőszert tenni.