Bankolás

Lakossági Amex kártyája van? Megszűnik

hirdetés

A közeljövőben megszűnik az OTP és az American Express közötti együttműködés, az OTP Bank jövő év január 31-ig visszahívja a lakossági American Express (Amex) bankkártyáit, és azokat Mastercard Bónusz kártyákra cseréli le. A magyar pénzpiacon csak az OTP-nek volt lakossági Amex-kártyája, ezzel a lakossági piacról kivonul az Amex.



A legnagyobb hazai bank már meg is kezdte az ügyfelek kiértesítését.



Az erről szóló tájékozató levélben az OTP tudatta: az ügyfelek korábbi kártyái közül az American Express Blue-t MasterCard Bonusra, az American Express Goldot MasterCard BonusGoldra "váltják át".



Az OTP közölte: ha a tulajdonos kártyájához társkártya is kapcsolódik, annak cseréjéről a főkártya cseréjével egyidőben kell nyilatkoznia.



Azt a bank szintén lejáratkor, de legkésőbb 2018. január 31-ig automatikusan lecseréli.



Az új kártya mellett az ügyfél még meglévő American Express hitelkártyája is legkésőbb 2018. január 31-ig működik.



A magyarországi kártyapiacon a Mastercard, a Visa és az Amex közül az első kettő a meghatározó szereplő. A vállalati Amexet "saját kézben hagyja" az Amex, így a vállalati piaci szegmensben maradhatnak Magyarországon is az Amex kártyák.



Az OTP azt is közölte, hogy az új hitelkártya díjai, kamata változatlanok, az ügyfél hitelszámlája sem változik, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások megmaradnak.



Az ügyfeleknek nincs teendője, a bank automatikusan elküldi számukra az új MasterCard Bonusz vagy Gold (privátbanki ügyfelek részére Visa Infinite) típusú hitelkártyájukat.