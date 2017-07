Önkormányzat

Komló összes óvodáját és bölcsődéjét érintő fejlesztés indult

Komló mind a hét óvodáját és a bölcsődéjét érintő, 120 millió forintos fejlesztési program indult a napokban. 2017.07.09 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) finanszírozott projektről azt írták: kül- és beltéri képességfejlesztő játékokat, sporteszközöket és kerti bútorokat kapnak az intézmények, valamint új kerítések, támfalak és párakapuk is épülnek.



A Tompa Mihály úti központi óvodában újra cserélik a teljes villamos hálózatot a vezetékekkel, a kapcsolókkal és a csatlakozókkal együtt. A szilvási óvodában szintén a villamos hálózat felújítását tervezik, emellett várhatóan még az idén nyáron modernizálják és akadálymentesítik a melegítőkonyhákat. A körtvélyesi óvoda gumiborítású sportpályát, a bölcsőde és a kökönyösi óvoda pedig új, a korábbinál megbízhatóbb vízelvezetést kap.



A 2018 októberéig tartó kivitelezési munkáknak kisebb részben a szünetekben, nagyrészt pedig a következő tanévet követően tudnak nekiállni a közbeszerzéseken nyertes cégek - idézték a közleményben Polics József (Fidesz-KDNP) polgármestert, aki azt is megjegyezte: a megnövekedő gyermeklétszám miatt szükség is lesz a korszerűbb helyiségekre.