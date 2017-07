99 ft. a görögdinnye

Dinnyebotrány: versenyjogi szabályokra hivatkozik a Tesco

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felszólította a Tesco-Global Áruházak Zrt.-t, hogy azonnal vonja vissza a magyar termelőket megalázó és etikátlan akcióját, amelyben 99 forintért árusítják a görögdinnyét, miközben néhány napja még 249 forintért kínálták a gyümölcsöt. 2017.07.07 16:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Tesco szerint a hatályos versenyjogi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy az áruházlánc bármilyen külső nyomás hatására változtasson árain, mert az felveti a fogyasztói árakban való megállapodás gyanúját - közölte a Tesco-Global Áruházak Zrt. az MTI megkeresésére pénteken arra reagálva, hogy az agrárkamara hatósági és etikai eljárást kezdeményez az áruházlánc ellen a szerintük etikátlan dinnyeakciója miatt.



A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) pénteken felszólította a Tesco-Global Áruházak Zrt.-t, hogy azonnal vonja vissza a magyar termelőket megalázó és etikátlan akcióját, amelyben 99 forintért árusítják a görögdinnyét, miközben néhány napja még 249 forintért kínálták a gyümölcsöt. A NAK hatósági vizsgálatot is kezdeményezett az ügyben. Az agrárkamara véleményéhez csatlakozott a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) is.



A Tesco tájékoztatása szerint nem áll az áruházlánc módjában visszavonni az előre meghirdetett, a magyar dinnyeszezon kezdetét jelentő promóciót, amellyel azt kívánják biztosítani, hogy a vásárlók néhány napon keresztül kedvezményes áron vásárolhassák meg idei első magyar dinnyéket.



Az áruházlánc közölte azt is, hogy hazai görögdinnyéből az idén várhatóan a tavalyihoz hasonló mennyiséget, 10 ezer tonnát értékesít Magyarországon, és ugyanennyi magyar dinnye kerül majd a Tesco cseh, lengyel és szlovák áruházaiba is. Hozzátették, hogy az idén először magyar sárgadinnyét is értékesít az említett országokban a Tesco.



Kiemelték, hogy az exporttal a vállalat szintén a hazai termelőket támogatja, emellett ez a csatorna segítséget jelenthet túltermelési válság esetén is a magyar gazdák számára.



A Tesco közleménye szerint a vállalat túlnyomó részben közvetlenül termelőktől, illetve Termelői Értékesítő Szervezetektől, az ország minden jelentősebb dinnyetermesztő régiójából - Békés, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád megyékből - szerzi be a görög-, illetve sárgadinnyét.



Az agrárkamara pénteken azt közölte: a beszállítókkal szembeni tisztességtelen forgalmazói magatartás, diszkriminatív árképzés, erőfölényével való visszaélése miatt kezdeményez hatósági vizsgálatot a Tesco ellen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál. A kamara azt is vizsgálja, hogy az áruházlánc piaci magatartása mennyiben ellentétes a kamara üzleti etikai szabályzatában foglaltakkal.



A FruitVeb szintén barátságtalan lépésnek tartja, hogy a Tesco a magyar dinnyeszezon megkezdésekor kezd árcsökkentésbe. A szakmaközi szervezet véleménye szerint az áruházlánc árcsökkentési akciója a vásárlók megtévesztését is eredményezi, mert időben egybe esik az Agrármarketing Centrum (AMC) és a NAK dinnyeszezont bevezető kóstoltatási akciójával - közölte a terméktanács.