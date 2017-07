NMHH

1,3 millió mobil némult el szombaton

hirdetés

A szolgáltatóktól kapott jelentések hatósági összesítése alapján az előrefizetős SIM-kártyák 68 százalékánál történt meg az adategyeztetés a múlt pénteki határidőig - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kedden az MTI-vel.



Az adategyeztetési kötelezettség mintegy 4 millió SIM-kártyát érintett, ebből több mint 2,7 milliót azonosítottak a tulajdonosok vagy a használók péntek éjfélig - írták. Az elektronikus hírközlésről szóló törvény értelmében a nem egyeztetett kártyákat a szolgáltatók kötelesek lekapcsolni, az NMHH ennek végrehajtását a határidő lejárta után is ellenőrzi.



A hatóság ismét hangsúlyozta: nincs jogi akadálya annak, hogy a szolgáltatók új szerződéssel a kikapcsolás után is visszaadják a hívószámot és az egyenleget, ha az adategyeztetést utólag elvégezték. Erre a Telekom, a Telenor és a Vodafone is nyitott - írták.



A Telenor hétfőn az MTI kérdésére közölte: körülbelül 30 ügyfelük jelezte, hogy az adategyeztetés ellenére lekapcsolták a kártyáikat. A cég az esetek kivizsgálását és az ügyfelek kompenzálását, valamint a kártyák visszaállítását ígérte.



A Magyar Telekom hétfői tájékoztatása szerint csak egyedi eseteket kellett megoldaniuk, az érkező ügyfelek többnyire elmulasztották az adategyeztetést és ezért új szerződést akartak kötni.